La marca china Xpeng oficializó su llegada al mercado colombiano con una propuesta que apunta a transformar la forma en que se conciben los vehículos: ya no solo como medios de transporte, sino como plataformas digitales inteligentes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así son los carros del ‘futuro’, ya listos: dura comparación entre BYD y Xpeng vs. Volkswagen y BMW)

La compañía, enfocada en movilidad eléctrica, ‘software’ y conectividad, aterriza en el país en un momento clave, cuando los consumidores empiezan a priorizar no solo la autonomía o la potencia, sino también la experiencia tecnológica, la conectividad y los costos de uso a largo plazo.

“Con Xpeng buscamos aportar una oferta tecnológica completamente habilitada desde el primer día, diseñada para operar en las condiciones reales del país”, señaló Nicolás Muñoz, Brand ‘Manager’ de la marca en Colombia.

Lee También

¿Qué carros de Xpeng vienen a Colombia?

El desembarco de Xpeng en Colombia se da con dos modelos eléctricos: la Xpeng G6 y la Xpeng G9, ambos con un fuerte componente de inteligencia artificial, seguridad avanzada y conectividad.

La G6 estará disponible en dos versiones. La Air cuenta con un motor de 248 caballos de potencia, batería LFP de 68 kWh y una autonomía de hasta 455 kilómetros. El precio de venta será de 149’990.000 pesos.

Por su parte, la versión Pro ofrece 292 caballos de potencia, batería de 80 kWh y una autonomía de hasta 520 kilómetros, con un precio de 182’990.000 pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xpeng Colombia (@xpeng_co)

En el caso de la G9, se trata de una versión AWD Performance Pro con doble motor, que alcanza una potencia combinada de 567 caballos, batería de 94,6 kWh y una autonomía de hasta 540 kilómetros. Además, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y tiene un precio sugerido de 254’990.000 pesos.

Ambos modelos cuentan con sistema de carga rápida CCS2, capaz de llevar la batería del 10 al 80 % en apenas 12 minutos, siempre que se utilicen cargadores compatibles.

Acá, un video que muestra la G9:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xpeng Colombia (@xpeng_co)

Uno de los puntos diferenciales de estos vehículos es la integración con una aplicación móvil que permite controlar múltiples funciones a distancia.

Entre ellas están la llave digital, el encendido y la climatización remota, la programación de carga, la localización del vehículo y funciones avanzadas de estacionamiento, incluyendo la posibilidad de salir de espacios estrechos sin necesidad de estar dentro del carro.

Qué tecnología tienen los carros Xpeng

Los modelos incorporan el sistema XPILOT 2.5, que combina cámaras de visión 360° con más de 14 sensores para ofrecer asistencias avanzadas a la conducción. Entre ellas se destacan el control de crucero adaptativo en curva, el centrado de carril, el seguimiento del tráfico y el estacionamiento autónomo.

A esto se suman funciones como ‘Dashcam’ y Modo Centinela, que refuerzan la seguridad mediante monitoreo constante del entorno.

En el interior, los vehículos integran pantallas digitales de alta resolución. La G6 cuenta con un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas, mientras que la G9 incluye una pantalla central de 14,9 pulgadas y una adicional del mismo tamaño para el copiloto, enfocada en el entretenimiento.

También incluyen compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, además de control por voz mediante el asistente inteligente ‘Hey XPeng’.

Otro de los pilares de la propuesta es la actualización de ‘software Over The Air (OTA)’, que permite mejorar funciones del vehículo —como sistemas de asistencia, gestión energética o entretenimiento— sin necesidad de acudir a un taller.

¿Qué es Xpeng?

Xpeng es una compañía global de tecnología y movilidad eléctrica fundada en 2014, reconocida por el desarrollo de vehículos eléctricos inteligentes impulsados por inteligencia artificial.

Más que un fabricante tradicional, la empresa se define como una compañía tecnológica que desarrolla automóviles capaces de aprender, actualizarse y evolucionar con el tiempo. Su propuesta combina ingeniería avanzada, diseño y software propio para ofrecer experiencias de conducción conectadas y personalizadas.

Además de vehículos eléctricos, la compañía ha desarrollado proyectos innovadores como robots humanoides, entre ellos IRON, y soluciones de movilidad aérea a través de su filial AeroHT, con iniciativas como el concepto “Land Aircraft Carrier”.

Con presencia proyectada en más de 60 países, Xpeng busca posicionarse como una nueva generación en movilidad: eficiente, conectada y centrada en el usuario, llevando tecnologías avanzadas a un público más amplio.

* Pulzo.com se escribe con Z