El mercado automotor en Colombia parece haber tomado un segundo aire. Luego de meses de desaceleración, cada vez más personas están volviendo a mirar los concesionarios, impulsadas por una mayor oferta, avances en tecnología y una competencia entre marcas que hoy no solo se pelea en diseño o precio, sino también en seguridad y confort. Ya no basta con que un carro “se vea bien”: ahora los compradores están más atentos a qué tan protegido puede estar el conductor y sus pasajeros.

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En ese contexto, los resultados de los Premios Vía 2026 cobran especial relevancia, pues entregan una radiografía clara de cuáles son los carros más seguros que se pueden comprar actualmente en el país. Este reconocimiento, que evalúa variables técnicas y económicas, puso en el radar modelos de marcas como Mazda, Ford, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Renault y Volvo.

Cuáles son los carros más seguros en Colombia en 2026

Dentro del reconocimiento a mejor equipamiento en seguridad, los premios se dividieron por segmentos y rangos de precio, analizando desde vehículos accesibles hasta opciones más premium. Estos fueron los modelos destacados:

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Automóviles

Hasta 78’000.000 de pesos: Chevrolet Onix

De 78’000.000 a 94’000.000 de pesos: Volkswagen Virtus

Más de 94’000.000 de pesos: Mazda 3

Pick-ups

Hasta 215’000.000 de pesos: Nissan Frontier

Más de 215’000.000 de pesos: Ford Ranger

Utilitarios (SUV)

Hasta 110’000.000 de pesos: Volkswagen T-Cross

De 110’000.000 a 150’000.000 de pesos: Renault Arkana

De 150’000.000 a 200’000.000 de pesos: Mazda CX-50

Más de 200’000.000 de pesos: Volvo EX30

Los resultados corresponden al análisis de modelos comercializados en Colombia con precios vigentes entre enero y diciembre de 2025, tomando como referencia las versiones de entrada disponibles en el país.

Uno de los puntos clave de la metodología fue centrarse en el equipamiento de seguridad desde las versiones base, una decisión que busca poner en igualdad de condiciones a los vehículos y evitar que la seguridad sea un “lujo” reservado solo para versiones más costosas.

Entre los aspectos analizados estuvieron sistemas cada vez más comunes en el mercado, pero que siguen marcando diferencia: frenado autónomo de emergencia, asistencias avanzadas de conducción (ADAS), número y disposición de airbags, estructuras de protección, control electrónico de estabilidad y tecnologías orientadas a prevenir o mitigar impactos.

A esto se sumó el análisis de costos de reparación realizado por el Cesvi Colombia, que incluye una canasta básica de repuestos, un factor clave para entender cuánto puede costar mantener ese nivel de seguridad en el tiempo.

Más allá de los modelos específicos, la edición 2026 dejó como grandes protagonistas a Mazda y Renault, que lograron cinco y tres galardones, respectivamente. También tuvieron presencia Toyota y BYD, esta última destacándose especialmente en movilidad sostenible.

De hecho, BYD fue reconocida por su apuesta en electrificación en Colombia, mientras que Mazda también se llevó un premio por su experiencia de servicio posventa en reparación, mostrando que la seguridad no solo se mide en carretera, sino también en lo que pasa después de un choque.

(Ver también: Chery deja viendo chispero a Tesla, BYD y más con SUV eléctrica por menos de $ 75 millones)

Impulsados por Fasecolda y Cesvi, los Premios Vía se han consolidado como una de las mediciones más completas del sector automotor en el país, al combinar evaluación técnica, costos de uso y desempeño de las marcas. En un momento en el que los colombianos vuelven a comprar carro, este tipo de análisis termina siendo más que relevante: puede marcar la diferencia entre una buena compra y una realmente segura.

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