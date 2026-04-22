El mercado automotor en Colombia recibió un nuevo golpe con la llegada de la Chery E5, una SUV 100 % eléctrica que promete cambiar las reglas del juego por su precio, tamaño y equipamiento.

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Uno de los puntos que más llama la atención es su relación entre costo y dimensiones. La Chery E5 supera los 4,5 metros de largo y ofrece un baúl amplio, cifras que la ubican como la más económica del segmento.

Esta combinación la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin pagar cifras elevadas. El interés del público no tardó en reflejarse y el modelo registró una fuerte acogida en su llegada al país, con un alto número de reservas en sus primeras horas.

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¿Cuánto vale la Chery E5 en Colombia?

Desde el 16 de abril comenzó su preventa con un valor desde $74,9 millones en su versión Comfort en $74.990.000 y la Luxury, en $85.990.000, según se lee en la página oficial de la marca.

Sin embargo, agotada la preventa, el precio arrancaría desde 79.990.000 pesos para la Confort y 89.990.000 pesos para la Luxury, según informó el portal especializado El Carro Colombiano.

Este modelo entra a competir directamente con vehículos de combustión y eléctricos como el city car BYD Seagull que tiene un precio aproximado de $ 78.990.000.

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Características y ventajas de Chery E5 eléctrica

La Chery E5 se posiciona como una SUV eléctrica que combina autonomía, potencia y precio competitivo, con una propuesta pensada para el uso diario en ciudad y trayectos intermunicipales. Su ficha técnica muestra un equilibrio poco común en su segmento, con cifras que la acercan a modelos de mayor costo.

Entre sus datos más destacados están una autonomía de hasta 422 km, motor de 208 Hp y un torque de 288 Nm, lo que le permite responder con agilidad en diferentes condiciones de manejo.

El sistema de propulsión de la SUV está basado en un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, acompañado por una batería de tecnología LFP (fosfato de hierro y litio), enfocada en durabilidad y seguridad.

Principales especificaciones:

Potencia: 208 caballos (155 kW)

Torque: 288 Nm

Tracción: delantera

Batería: 50,6 kWh tipo LFP

Autonomía: hasta 422 km (NEDC)

Estas cifras permiten una conducción suave, silenciosa y eficiente, ideal tanto para ciudad como para viajes cortos fuera de ella.

Dimensiones y espacio interior de la Chery E5

Uno de los puntos fuertes del modelo es su tamaño, que la ubica por encima de varios rivales en precio similar. Además, ofrece una cabina amplia y funcional, pensada para familias o uso diario.

Dimensiones y capacidad:

Largo: 4.545 mm

Ancho: 1.830 mm

Alto: 1.588 mm

Distancia entre ejes: 2.630 mm

Baúl: 442 litros

Este espacio interior facilita viajes cómodos y buena capacidad de carga, una ventaja frente a otros eléctricos compactos.

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Tecnología, conectividad y seguridad

El equipamiento tecnológico es uno de los diferenciales más fuertes, con elementos que suelen encontrarse en segmentos más altos.

Incluye:

Pantalla multimedia de 15,6 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico

Cargador inalámbrico para celular

Sistema de audio de 6 altavoces

Este conjunto permite una experiencia digital completa y fácil de usar durante la conducción. En seguridad, la SUV apuesta por un paquete robusto que refuerza su propuesta familiar y urbana.

Elementos destacados:

7 airbags

Calificación de 5 estrellas en pruebas ANCAP/ENCAP

Cámara panorámica 540°

Monitor de punto ciego (BSD)

Sistemas ADAS (asistencias avanzadas)

Estas ayudas mejoran la protección de los ocupantes y facilitan maniobras en tráfico o espacios reducidos.

Además del apartado técnico, la Chery E5 incluye detalles que refuerzan su uso cotidiano y comodidad.

Ventajas adicionales:

Llanta de repuesto (poco común en eléctricos)

Asientos en cuero ecológico (versión superior)

Apertura eléctrica del baúl (Luxury)

Sensores de parqueo delanteros y traseros

Estos elementos aportan practicidad y valor agregado frente a otros modelos del segmento.

Diferencias entre las versiones disponibles de la Chery E5

El modelo se ofrece en dos configuraciones principales, con diferencias en equipamiento más que en mecánica.

Versiones:

Comfort: equipamiento base completo, con conectividad y seguridad esencial

equipamiento base completo, con conectividad y seguridad esencial Luxury: suma iluminación LED, cámara 540°, asistencias ADAS y mayor confort interior

Ambas mantienen el mismo motor y autonomía, lo que permite elegir según nivel de equipamiento sin afectar el desempeño.

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