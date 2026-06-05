Nissan actualizó en Colombia dos de los modelos más representativos de su portafolio. La marca presentó oficialmente las nuevas versiones de los sedanes Versa y Sentra, vehículos que llegan con cambios en diseño, tecnología, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción.

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La presentación se llevó a cabo en Barranquilla durante un evento en el que la compañía mostró las novedades de ambos modelos, en medio de un momento favorable para el segmento sedán en el mercado nacional.

Los sedanes siguen creciendo en Colombia

La renovación de estos vehículos coincide con un aumento en la demanda de automóviles tipo sedán en el país.

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De acuerdo con cifras citadas por Nissan, con base en datos de Fenalco y la Andi, durante el primer trimestre de 2026 se comercializaron 7.626 sedanes en Colombia, lo que representó un crecimiento del 45 % frente al mismo periodo de 2025.

El comportamiento del mercado refleja que este tipo de vehículos continúa teniendo una importante participación entre los compradores colombianos, especialmente por factores relacionados con comodidad, eficiencia y equipamiento tecnológico.

Qué cambia en los nuevos Nissan Versa y Sentra

Según la compañía, el nuevo Nissan Sentra incorpora una actualización enfocada en ofrecer una experiencia de conducción más sofisticada, con mejoras en conectividad, diseño exterior y tecnologías de asistencia al conductor.

Por su parte, el Nissan Versa mantiene su apuesta como uno de los sedanes de entrada de la marca, aunque suma cambios en diseño, confort y equipamiento tecnológico.

Los dos modelos incluyen herramientas orientadas a reforzar la seguridad preventiva y mejorar la experiencia tanto en recorridos urbanos como en carretera.

Precios del Nissan Versa en Colombia

El Nissan Versa llega al mercado colombiano en cinco versiones:

Nissan Versa Sense Mecánico: $ 75.990.000.

Nissan Versa Sense CVT: $ 79.990.000.

Nissan Versa Advance Mecánico: $ 80.990.000.

Nissan Versa Advance CVT: $ 84.990.000.

Nissan Versa Exclusive CVT: $ 92.990.000.

Precios del Nissan Sentra en Colombia

Por su parte, el Nissan Sentra estará disponible en dos configuraciones:

Nissan Sentra 2.0L Advance CVT: $ 109.990.000.

Nissan Sentra 2.0L SR Platinum CVT: $ 119.990.000.

Un segmento que busca mantenerse competitivo

La llegada de estos modelos se produce en un momento en el que varias marcas han reforzado su oferta de sedanes en Colombia para competir en un mercado donde los consumidores continúan valorando aspectos como el espacio interior, la eficiencia de combustible, la tecnología y los sistemas de seguridad.

Los nuevos Nissan Versa y Nissan Sentra ya se encuentran disponibles a través de la red de concesionarios de la marca en el país.

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