Nissan anunció la llegada de sus nuevos sedanes Nissan Sentra 2026 y Nissan Versa 2026, modelos con los que busca reforzar su presencia en el segmento. Como parte del lanzamiento, la marca organizó pruebas de manejo en Baja California, donde los vehículos están siendo evaluados en distintos escenarios para destacar su desempeño, tecnología y nivel de confort.

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El renovado Nissan Sentra 2026 llega con un cambio total en su diseño, apostándole a una imagen más deportiva y sofisticada. En el exterior incorpora una parrilla más agresiva, faros LED mejorados y una silueta más estilizada, mientras que en el interior se destaca un ambiente más tecnológico con doble pantalla de 12,3 pulgadas, iluminación ambiental configurable y un sistema de sonido de alta gama. Además, la cabina fue optimizada para ofrecer mayor aislamiento del ruido y una experiencia más cómoda para los ocupantes.

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En términos de rendimiento, este modelo mantiene un motor de 2.0 litros con 145 caballos de fuerza, acompañado de una transmisión CVT de nueva generación que promete respuestas más ágiles. También suma mejoras en la suspensión y en la conducción diaria, junto con un paquete de seguridad robusto que incluye múltiples asistencias avanzadas, pensadas para anticipar riesgos y apoyar al conductor en diferentes situaciones.

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Por su parte, el Nissan Versa 2026 se actualiza para mantener su liderazgo entre los sedanes subcompactos. Presenta un rediseño exterior que le da una apariencia más moderna, con nuevos faros LED y rines de mayor tamaño. En el interior, incorpora una pantalla táctil más grande, conectividad inalámbrica con celulares y un sistema de audio mejorado, además de ajustes en los asientos que buscan mayor comodidad tanto en trayectos cortos como largos.

Este modelo está impulsado por un motor de 1.6 litros, enfocado en ofrecer eficiencia y un manejo equilibrado, con opciones de transmisión manual o automática CVT. A esto se suma un paquete de tecnologías de asistencia a la conducción que refuerzan la seguridad, consolidando su propuesta como una de las más completas dentro de su categoría. Con estos lanzamientos, Nissan apuesta por mantener vigentes dos de sus modelos más representativos en la región.

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