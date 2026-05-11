El mercado de carros híbridos y eléctricos en Colombia ha crecido con fuerza en 2026 gracias a los beneficios tributarios y financieros que ofrecen estos vehículos.

Sigue a PULZO en Discover

Según Fenalco, entre enero y abril se vendieron más de 27.000 híbridos y 14.500 eléctricos, mientras que en abril las matrículas de eléctricos aumentaron 304% y las de híbridos 76,1% frente al mismo periodo del año anterior.

Uno de los principales incentivos está en la financiación. Las tasas para comprar vehículos eléctricos o híbridos oscilan entre 12% y 16% efectivo anual, muy por debajo de las tasas para carros a gasolina, que llegan hasta 26,5%.

Además, los vehículos eléctricos cuentan con IVA reducido de 5%, frente al 19% de los tradicionales, y también tienen descuentos en impuesto vehicular y Soat.

Lee También

Otro beneficio importante es la deducción en renta. La Dian permite descontar hasta 50% del valor invertido en la compra de estos vehículos, con un tope cercano a $70 millones en 2026.

Sin embargo, este beneficio puede distribuirse hasta por 15 años, dependiendo de la renta líquida del contribuyente. Bancos como Sufi, Davivienda, Finandina y Bbva han fortalecido la financiación para impulsar la movilidad sostenible en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z