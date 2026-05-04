En redes sociales y calles del país se ha vuelto viral el uso de calcomanías con la frase ‘No PDA’, una tendencia que busca evitar que los agentes de tránsito utilicen sus dispositivos electrónicos para verificar antecedentes o imponer comparendos.

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Sin embargo, el teniente coronel Henry Eduardo Ávila, comandante de la Policía, aclaró en entrevista con El Espectador que este aviso “carece de validez jurídica, administrativa o reglamentaria”. Según el oficial, dicho mensaje no constituye un mecanismo legal para evadir controles ni tiene el poder de limitar la actuación de las autoridades en las vías.

Lo anterior significa que los agentes de tránsito y la Policía Nacional conservan la facultad plena para hacer las verificaciones pertinentes, lo cual incluye el uso del Personal Digital Assistant (PDA). En caso de que se detecte cualquier tipo de irregularidad durante el procedimiento, los uniformados pueden proceder con las sanciones de ley, incluida la inmovilización del vehículo, sin que el adhesivo represente un impedimento o una protección para el conductor.

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Finalmente, es importante aclarar que portar el distintivo ‘No PDA’ no genera por sí mismo una multa o detención inmediata, ya que su uso recae en la libertad del propietario. No obstante, las autoridades enfatizan que no tiene ningún efecto legal sobre los procedimientos oficiales. En conclusión, aunque el conductor es libre de pegar el letrero en su carro o moto, esto no lo exonera de cumplir con la normativa vigente ni detiene el curso de una inspección de tránsito convencional.

¿Qué significa la PDA en la Policía Nacional?

En el marco de la modernización de la Policía Nacional de Colombia, el uso de la tecnología se ha vuelto fundamental para las labores de vigilancia y control en los cuadrantes. Uno de los elementos más importantes en el equipo de un uniformado es la PDA (Personal Digital Assistant), conocida técnicamente en la institución como el dispositivo policial digital.

Este aparato, que estéticamente es similar a un teléfono inteligente de alta resistencia, funciona como una oficina móvil que permite a los agentes acceder a bases de datos en tiempo real.

Verificación de antecedentes: consulta inmediata de documentos de identidad para detectar órdenes de captura vigentes.

Control de vehículos: verificación de placas de carros y motocicletas para identificar reportes por robo.

Rastreo de celulares: consulta de números Imei para establecer si los equipos móviles han sido hurtados.

Registro de actividad: documentación de operativos y actividades preventivas de manera digital.

Gracias a estas herramientas, la Policía busca optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la efectividad de los operativos de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

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