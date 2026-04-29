En las vías de Colombia ha empezado a viralizarse un adhesivo particular en los panorámicos de carros y guardabarros de motos con la sigla ‘No PDA’. Aunque muchos ciudadanos lo confunden con una calcomanía decorativa o un código de clubes de conducción, su origen está ligado directamente a los operativos de control de la Policía Nacional.

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(Vea también: Señales de tránsito que todo buen conductor debe saber; si no las conoce, apréndaselas)

El ‘personal digital assistant’ (PDA) es la herramienta tecnológica oficial que utilizan los uniformados de la Policía para verificar los antecedentes de vehículos y personas en tiempo real. Este dispositivo permite consultar si un automotor tiene reportes por robo, embargos o cualquier tipo de requerimiento judicial.

La aparición de este mensaje responde a una iniciativa ciudadana que busca alertar sobre posibles fallas en la actualización de datos. Según la información que circula entre gremios de conductores, el letrero se usa en los siguientes escenarios:

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: cuando un vehículo ya resolvió una situación legal (como el levantamiento de una prenda o un reporte de recuperación), pero el sistema nacional aún no refleja el cambio. Prevención de errores : los propietarios buscan evitar inmovilizaciones que consideran injustificadas o demoras excesivas en retenes debido a información desactualizada.

: los propietarios buscan evitar inmovilizaciones que consideran injustificadas o demoras excesivas en retenes debido a información desactualizada. Protección informal: se ha extendido como una suerte de ‘escudo’ preventivo, bajo la creencia de que el aviso podría disuadir al agente de realizar la consulta.

Pese a su popularidad en las calles, la respuesta de las autoridades de tránsito es contundente: el aviso ‘No PDA’ no tiene ningún respaldo legal.

El uso de este letrero no limita las facultades de control de la fuerza pública. Los uniformados pueden y deben realizar la consulta en sus dispositivos sin tener en cuenta si el vehículo porta o no dicho mensaje.

En términos prácticos, llevar esta calcomanía no garantiza que el vehículo sea exonerado de una revisión. Los procedimientos de seguridad y verificación en carretera siguen siendo obligatorios y se rigen bajo la normativa vigente, independientemente de los mensajes informales que los conductores decidan instalar en sus vehículos.

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