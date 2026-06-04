Los colombianos que compraron un vehículo eléctrico o híbrido y aún no han iniciado el trámite para acceder a beneficios tributarios recibieron una noticia que podría representar un importante alivio para el bolsillo.

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(Vea también: ¿Carro híbrido o eléctrico en Colombia?: experto habla de Arkana Hybride y otros)

El plazo para gestionar estos incentivos fue ampliado hasta el próximo 15 de diciembre, lo que les dará más tiempo a los propietarios para completar el proceso y obtener las certificaciones requeridas.

Sin embargo, hay que apurarse. El creador de contenido Seebascars, experto en temas automovilísticos, recordó que la ampliación del plazo no significa que los interesados puedan esperar hasta última hora, pues los cupos disponibles siguen siendo limitados.

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Beneficio para carros eléctricos o híbridos permite recuperar parte del valor del vehículo

Entre los incentivos disponibles para quienes cumplen los requisitos figura la posibilidad de acceder a beneficios tributarios asociados a la compra de vehículos con tecnologías limpias.

Además, existen deducciones tributarias que pueden representar ahorros importantes dependiendo de cada caso y de la situación fiscal del contribuyente.

Por esta razón, cada vez más propietarios buscan completar el trámite para no perder una oportunidad que podría representar varios millones de pesos.

No todos los carros híbridos aplican

Seebascars señala que uno de los puntos que más causa dudas entre los conductores tiene que ver con los vehículos que realmente pueden acceder a estos beneficios.

Según las condiciones establecidas, el beneficio aplica para vehículos nuevos adquiridos directamente en concesionarios y que correspondan a alguna de estas categorías:

Vehículos 100 % eléctricos.

Híbridos enchufables.

Híbridos completos.

Por el contrario, los híbridos ligeros o MHEV no hacen parte de los modelos que pueden acceder a este proceso, en eso es bastante específico el experto.

Error frecuente puede hacer perder el beneficio

Especialistas en el trámite advierten que uno de los errores más comunes ocurre cuando los propietarios intentan adelantar el procedimiento sin asesoría y cometen equivocaciones en la documentación o en el diligenciamiento de formularios.

Un documento mal cargado o un dato incorrecto puede retrasar la expedición del certificado requerido para acceder a los incentivos tributarios.

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