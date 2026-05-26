Muchos colombianos se están pasando a los carros híbridos como una forma de ahorrar dinero e optimizar recursos en la vida cotidiana. Pulzo le cuenta las ventajas y retos que tienen los híbridos hoy en día y cuál es mejor comprar.

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Pulzo habló con Mauricio Hernández, gerente general de Alianza Motor Renault, quien destacó las bondades de estos vehículos y aclarí cuál es mejor para escoger con las condiciones actuales del mercado y la infraestructura en el país.

El experto señaló que esta es una opción que permite a sus conductores disfrutar de la exención del pico y placa, además de optimizar en gastos como el de la gasolina, que ha subido de precio en los últimos meses.

Con este panorama, el dirigente de esta compañía señaló que también se ha expandido el abanico de posibilidades para elegir entre varios tipos de motor.

Retos para los vehículos híbridos en Colombia

Para los carros eléctricos enchufables es tal vez el mayor reto, según señaló Hernández a Pulzo, puesto que hay amplias horas de espera en las estaciones de carga. Sin embargo, él habla de la alternativa de adaptar cargadores en casa para poder sortear esta dificultad.

“Lo que sí se está viendo es una congestión en las electrolineras, que son los puntos de carga, de varias horas. Hablan de 4 o 6 horas de espera para cargar un vehículo. En este caso sí se requiere de un apoyo del Gobierno Nacional o Distrital para que los temas de eletrolineras avancen mucho más rápido que lo que están avanzando”, añadió.

¿Escoger un carro híbrido o eléctrico? Experto responde

Hernández señala que todos los motores tienen sus ventajas, pero que a los clientes de Alianza Motor recomienda en la actualidad un vehículo híbrido no enchufable.

“Tiene la ventaja de menor consumo de combustible vs. un carro de gasolina, pero no tiene que estar conectándose para la recarga. Nosotros tenemos la Renault Arkana, una nueva Koleos y la Duster, el carro más vendido de la marca durante muchos años, que también tiene su versión híbrida”, indicó.

Arkana Hybride e-Tech: comfort y calidad en un mismo carro

Pulzo cubrió el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar a bordo de la Renault Arkana Hybride e-Tech, un vehículo que ofrece ‘comfort’, lujo y ahorro al mismo tiempo.

El gerente de Alianza Motor señala que esta es una de las mejores opciones a la hora de evaluar el producto contra lo que se está obteniendo.

“Desde 125 millones de pesos la gente obtiene un motor híbrido, turbocargado, de muy alta potencia, de alto torque, pero con un consumo de combustible muy bajo”, acotó.

Además, Hernández señala que tiene 11 Adas (Sistemas avanzados de asistencia al conductor), responde muy bien a la exigencia de velocidad, altura y ‘comfort’.

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