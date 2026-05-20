Esas fotomultas podrían ser revocadas tras detectar presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección en 37 organismos de tránsito del país.

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La investigación, liderada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, reveló posibles incumplimientos de la Ley 2251 de 2022, especialmente por el uso de cámaras sin el concepto técnico obligatorio del Instituto Nacional de Metrología o con avales expedidos de forma irregular.

En total, se habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos electrónicos bajo revisión. De estos, 5.832.906 que aún no han sido pagados tendrían que ser anulados de oficio, beneficiando a más de 1,4 millones de conductores en todo el país.

Además, 1.582.398 multas ya fueron canceladas por ciudadanos, generando recaudos superiores a $1,05 billones, recursos que podrían ser reclamados por quienes pagaron.

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Entre las ciudades con mayor número de fotomultas bajo revisión aparecen Cali, Medellín, Popayán, Bogotá, Barranquilla y varios municipios de Cundinamarca.

Las autoridades explicaron que los ciudadanos con comparendos pendientes solo deberán esperar la actualización en el SIMIT, mientras que quienes ya pagaron podrán iniciar procesos de reclamación para solicitar la devolución del dinero.

El Gobierno aclaró que la medida busca garantizar que estos sistemas operen conforme a la ley y no eliminar las fotomultas como mecanismo de control vial.

Cómo recibir el dinero de las fotomultas en Colombia

Los conductores que tengan fotomultas pendientes incluidas dentro de los comparendos investigados no deberán realizar ningún trámite inmediato, ya que, según la Superintendencia de Transporte, estas sanciones tendrían que ser revocadas de oficio por las autoridades de tránsito y eliminadas del SIMIT una vez se oficialice el proceso.

En cambio, quienes ya pagaron una fotomulta relacionada con cámaras que habrían operado con presuntas irregularidades sí deberán presentar una reclamación formal ante el organismo de tránsito correspondiente, solicitando la devolución del dinero y aportando los soportes del pago.

Las autoridades recomendaron revisar si el comparendo hace parte de los casos investigados y estar atentos a las instrucciones oficiales que emitan las secretarías de tránsito para iniciar el proceso de reembolso.

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