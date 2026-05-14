La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa contra Tesla Motors Colombia S.A.S. para proteger los derechos de los consumidores en la venta de vehículos eléctricos a través de comercio electrónico.

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La decisión se tomó tras una investigación preliminar iniciada luego de la llegada de la compañía al país en noviembre de 2025 y enfocada en las ventas realizadas mediante su página web oficial.

La entidad analizó cerca de 23.700 pedidos hechos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, además de revisar quejas y reclamos de consumidores.

La SIC encontró posibles irregularidades relacionadas con retrasos en la entrega de vehículos, ya que más de 1.800 automóviles que debían entregarse entre febrero y marzo seguían pendientes en abril.

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También detectó inconsistencias en la información sobre garantías, tiempos de entrega e infraestructura de carga “Supercharger” disponible en Colombia.

Por ello, ordenó a Tesla aclarar la información entregada a los clientes, evitar publicidad engañosa, mejorar la atención de peticiones y ajustar las condiciones de garantía y entrega.

La SIC advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en sanciones administrativas contempladas en la Ley 1480 de 2011.

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