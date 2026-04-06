Según el informe de Andemos con cifras del RUNT, se matricularon 28.196 vehículos en el mes, lo que representa un aumento del 53,6 % frente a marzo de 2025. En el acumulado del primer trimestre, se alcanzaron 73.776 unidades, con un crecimiento del 47,9 % interanual.

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El desempeño de Tesla fue particularmente sobresaliente y confirma el fuerte interés del mercado colombiano por la movilidad eléctrica. En apenas su segundo mes completo de operaciones, la marca logró posicionarse como la tercera más vendida del país, un hito poco común para un nuevo competidor en el sector automotor.

Este éxito se explica por la alta expectativa generada desde su llegada y el volumen de reservas acumuladas, que comenzaron a materializarse en entregas durante marzo.

Además, el protagonismo del Tesla Model Y, que se convirtió en el carro más vendido del mes, evidencia cómo los consumidores están migrando rápidamente hacia tecnologías más limpias y avanzadas, consolidando a Tesla como uno de los actores clave en la transformación del mercado en Colombia.

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La marca se ubicó en el tercer lugar del ranking de carros más vendidos del mes, superando marcas tradicionales como Mazda, Chevrolet, Toyota, Hyundai, Nissan y más.

En cuanto al ranking general, Kia lideró con 4.040 matrículas, seguido por Renault con 2.806. Marcas como Mazda y Chevrolet también mostraron crecimientos importantes, mientras Toyota cayó al sexto lugar.

Finalmente, se evidenció un notable avance de marcas chinas como Chery y MG, consolidando su presencia en el mercado colombiano hasta el momento.

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