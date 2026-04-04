La movilidad durante la Semana Santa en Colombia no solo es un reto por el flujo de vehículos, sino por la seguridad vial. Según declaraciones de Diego Jiménez, secretario de movilidad de Cundinamarca, a Citytv, los reportes históricos y las proyecciones sitúan al jueves y al sábado como los días más críticos en términos de siniestros viales.

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Esta tendencia se ratificó este Jueves Santo, 2 de abril, jornada en la que se registraron múltiples accidentes en diferentes puntos de la geografía nacional. No obstante, la preocupación de las autoridades se traslada ahora al sábado 4 de abril, fecha en la que inicia formalmente el plan retorno en todo el país.

De acuerdo con Jiménez, la peligrosidad de este día radica en un factor paradójico: las carreteras suelen estar más despejadas.

Exceso de velocidad: al encontrar vías vacías, los conductores tienden a aumentar la velocidad, perdiendo capacidad de reacción.

Horarios críticos: el funcionario advirtió que la mayor incidencia de choques ocurre entre las 10:00 p. m. y la 1:00 a. m.

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Ante este panorama, se recomienda a los viajeros extremar las precauciones durante el regreso a sus hogares, respetando los límites de velocidad incluso en condiciones de tráfico fluido para evitar fatalidades.

¿Dónde ocurren la mayoría de los accidentes de tránsito en Cundinamarca en Semana Santa?

Con el inicio del plan retorno por la Semana Mayor, las autoridades de tránsito en Cundinamarca han encendido las alarmas sobre los puntos críticos de movilidad en el departamento. De acuerdo con Diego Jiménez, secretario de Movilidad de Cundinamarca, las estadísticas permiten identificar sectores específicos donde la precaución debe ser extrema.

El funcionario señaló que la vía Briceño – Tunja – Sogamoso (BTS) se posiciona como uno de los corredores más preocupantes, ya que es donde se registra el mayor número de accidentes con fatalidad. El exceso de velocidad y las condiciones de la ruta son factores bajo vigilancia constante en esta zona.

Por otro lado, sectores como la Calle 13 y la Autopista Sur también reportan un alto índice de siniestralidad. No obstante, la Secretaría de Movilidad aclaró que, a diferencia de la vía al norte, en estos puntos la mayoría de los eventos son choques simples que no presentan víctimas mortales, aunque sí generan fuertes afectaciones al flujo vehicular de los viajeros.

¿Cuántos accidentes de tránsito van en Semana Santa en Colombia en 2026?

La temporada de Semana Santa en Colombia registra un balance preocupante en materia de seguridad vial. Según el reporte preliminar entregado por la Policía de Tránsito y Transporte, con corte al viernes 3 de abril de 2026, se han contabilizado 188 accidentes de tránsito en las principales vías del país.

Este periodo festivo ha estado marcado por siniestros de alta gravedad que han dejado múltiples heridos y víctimas fatales. Entre los hechos más relevantes se encuentra el volcamiento de un bus en la vía Bogotá – La Vega, a la altura de la curva ‘El Chilim’, que transportaba a 42 pasajeros. Asimismo, se reportaron emergencias críticas en Silvania, donde un camión cisterna se incendió tras un fuerte choque, y otros incidentes en sectores de Dagua (Valle del Cauca) y Popayán (Cauca).

Las autoridades mantienen el despliegue en los corredores nacionales, haciendo un llamado a la prudencia y a la revisión técnico-mecánica, mientras se preparan para el plan retorno de este fin de semana.

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