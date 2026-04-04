La cara más amarga del Plan Éxodo de Semana Santa se vive a esta hora en la vía que conduce de Bogotá hacia Villeta. En el sector conocido como Tobia, un camión de carga sufrió un aparatoso volcamiento que, más allá de afectar gravemente la movilidad hacia el occidente del país, desató un vergonzoso episodio de saqueo masivo. Lo que debía ser una escena de auxilio y solidaridad se convirtió en un escenario de rapiña ante la mirada impotente de otros viajeros.

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Según reportes ciudadanos que llegaron directamente a las autoridades y medios de comunicación, el accidente ocurrió en las primeras horas de este sábado. Sin embargo, la noticia no es solo el siniestro vial, sino la reacción de quienes transitaban por la zona. Testigos en el lugar denunciaron que, apenas el vehículo quedó volcado lateralmente sobre la calzada, decenas de personas se acercaron para extraer la mercancía que transportaba.

Lo más preocupante de la denuncia radica en que el saqueo no solo fue protagonizado por habitantes de la zona. “Lo más preocupante es que incluso una flota se detuvo y varias personas están participando en la situación, en lugar de ayudar”, relató un ciudadano que presenció cómo buses intermunicipales frenaron su marcha no para socorrer al conductor, sino para que sus pasajeros descendieran a llevarse lo que pudieran.

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El accidente y la posterior aglomeración de personas “rapiñando” la carga han generado un cuello de botella crítico en la vía. El sector de Tobia es un punto neurálgico para quienes buscan salir de la capital hacia el Eje Cafetero, Medellín o la Costa Caribe. A esta hora, las autoridades de tránsito intentan llegar al punto para acordonar el área y evitar que el saqueo continúe, pero el flujo vehicular ya reporta retrasos de más de una hora.

La Policía de Carreteras ha hecho un llamado urgente a la cordura. No es la primera vez que en esta troncal se presentan este tipo de situaciones de “aprovechamiento” ante las desgracias ajenas, pero el hecho de que vehículos de transporte público se involucren activamente en el robo de mercancía eleva la gravedad del asunto a un plano de seguridad pública y ética ciudadana.

Se espera que en los próximos minutos la Policía entregue un balance oficial sobre el estado de salud del conductor del camión, de quien hasta ahora se desconoce su condición. Asimismo, se están revisando cámaras de seguridad y videos grabados por otros conductores para identificar las placas de las flotas que se detuvieron a participar en el saqueo, con el fin de interponer las denuncias penales correspondientes por hurto calificado.

Para los viajeros que se dirigen hacia Villeta, Guaduas o el Magdalena Medio, se recomienda paciencia o tomar rutas alternas si es posible, ya que la remoción del vehículo pesado tardará varias horas, sumado al tiempo que tome dispersar a la multitud que aún permanece en el sector de Tobia buscando “pescar en río revuelto”.

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