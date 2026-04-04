En la noche del pasado Jueves Santo, 2 de abril, se registró un nuevo episodio de justicia por mano propia en el sur de Bogotá, específicamente en el sector de Bosa El Recreo. Un presunto delincuente fue interceptado por la comunidad cuando, al parecer, se encontraba intimidando y hurtando las pertenencias de varios transeúntes que circulaban en las inmediaciones de la parroquia San Juan Diego.

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Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:30 p. m., momento en el que un grupo de ciudadanos decidió actuar frente a las acciones del sujeto. Según reportó el medio informativo Colombia Oscura a través de su cuenta en la red social X, la situación escaló rápidamente a una confrontación física. En las imágenes difundidas se observa cómo los residentes no solo impidieron la huida del señalado, sino que le propinaron diversos golpes que resultaron en su ropa totalmente rasgada.

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A pesar de la magnitud del altercado, hasta el cierre de esta nota se desconoce si el individuo fue entregado formalmente a patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá o si fue puesto bajo el control de las autoridades competentes.

La publicación causó una ola de reacciones entre los internautas, quienes manifestaron su cansancio ante la inseguridad. Entre los comentarios destacados en X se leen posturas como “que vuelvan los grupos vecinales” y “la idea es que le tomen una foto a la carita antes de los cariñitos para darlos a conocer”, reflejando el respaldo de algunos sectores a estas acciones civiles ante la delincuencia común.

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