En medio del dolor que dejó el accidente en Zipaquirá, se conoció la historia de Héctor Pereira, el hombre que logró salvarse por la decisión que tuvo que tomar y que terminó siendo clave para su destino. Él no viajaba en el vehículo siniestrado porque adelantó el viaje hacia Santander.

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Las víctimas fueron identificadas como Rosalba Garcés Ríos, Luz Amanda Pereira Garcés, Adelaida Pereira Garcés, Fredy Alfredo León Narváez y el menor Juan Pablo León, integrantes de una misma familia que se movilizaba desde Bogotá. El grupo quedó atrapado en la fila del peaje de Peaje Casablanca cuando ocurrió el choque que desencadenó un incendio de gran magnitud.

De acuerdo con El Tiempo, el hombre de 40 años ya se encontraba varios kilómetros adelante, específicamente en el municipio de Barbosa, cuando ocurrió el siniestro. Esa decisión de salir antes le permitió evitar el fatal accidente en Zipaquirá que acabó con la vida de sus familiares.

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La familia se dirigía a Santander para reencontrarse con su padre, un adulto mayor de 80 años, en medio de las celebraciones de Semana Santa. Sin embargo, el recorrido se vio interrumpido cuando un tractocamión, al parecer sin frenos, embistió varios vehículos detenidos en el peaje.

Héctor fue quien tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles al informar a su padre Daniel sobre la muerte de su esposa, sus hijas y su nieto, en una tragedia que hoy deja en evidencia cómo un cambio de itinerario terminó marcando la diferencia entre la vida y la muerte.

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