Un grave incidente se registró en la madrugada de este 3 de abril en la vía Bogotá-Girardot, donde un vehículo terminó envuelto en llamas, obligando a restringir el paso en ambos carriles a la altura del sector Azafranal, en el municipio de Silvania. El hecho encendió las alertas entre las autoridades y los organismos de emergencia que llegaron al punto para controlar la situación.

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De acuerdo con información entregada por la concesión Vía Sumapaz, unidades de bomberos del municipio de Silvania, junto con personal de la concesión, atendieron el incidente desde los primeros minutos tras el reporte. La emergencia causó preocupación entre los conductores que transitaban por este importante corredor vial que conecta el centro del país.

Cierre en vía Bogotá-Girardot por incendio de camión en Silvania

Hacia las 6:21 de la mañana se tomó la decisión de cerrar de manera preventiva los dos carriles de la vía, con el fin de facilitar las labores de atención y evitar riesgos adicionales para los viajeros. Este cierre afectó la movilidad en un tramo clave, especialmente en un horario en el que comienza a aumentar el flujo vehicular.

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Versiones preliminares apuntan a que el vehículo involucrado sería un camión cisterna que habría perdido el control, al parecer por frenos, chocó y posteriormente se incendió. Hasta el momento se ha confirmado que dos personas murieron tras el accidente, el conductor y una mujer que era la copiloto.

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Hacia las 6:20 de la mañana el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca ya había logrado controlar las llamas, evitando que el incendio se extendiera o provocara daños mayores en la zona. Pese a esto, las autoridades mantuvieron el cierre preventivo mientras se adelantaban labores de verificación y enfriamiento del vehículo afectado.

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