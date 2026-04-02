“La explosión fue tan terrible que temblaba el piso”. Con esas palabras, Nelson Chisavo, uno de los sobrevivientes del atroz accidente en el peaje de Casablanca (vía Zipaquirá – Ubaté), describió el minuto de terror en el que un tractocamión sin frenos arrasó con todo a su paso, dejando un saldo parcial de cinco muertos y 16 heridos.

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Chisavo, quien viajaba con su esposa hacia el occidente de Boyacá, narró a Blu Radio cómo la muerte le pasó a centímetros. Estaba a solo tres vehículos de pagar el peaje cuando el pesado camión, cargado de leche, impactó la fila de carros en cadena.

El relato se vuelve heroico al detallar cómo Nelson, tras ver su vehículo girar 45 grados por el impacto y comenzar a incendiarse, tuvo que actuar en segundos para salvar a su compañera sentimental.

“La puerta estaba bloqueada, rompí un vidrio y me salí por la ventana. Corrí demasiado rápido, la saqué como pude porque el carro ya estaba casi invadido por el fuego”, explicó el conductor. La urgencia era total: Chisavo acababa de tanquear el vehículo, convirtiéndolo en una potencial bomba de tiempo que terminó incinerada minutos después.

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Más allá de las heridas físicas, Nelson enfrenta ahora una tragedia financiera. A sus 60 años y con tres décadas de experiencia al volante, el vehículo destruido era su única herramienta de trabajo. “Ese carrito era mi sustento… con eso pago el estudio de mis hijos. Quedé en la calle”, lamentó el hombre, quien hoy pide celeridad en las investigaciones y mayor control técnico a los vehículos de carga.

Según el testigo, la atención de emergencias tardó cerca de 30 minutos en llegar al punto del siniestro, ocurrido sobre las 5:40 de la mañana de este miércoles, un tiempo que para los afectados fue una eternidad en medio del caos y los gritos de auxilio.

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