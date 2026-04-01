Carlos Munar, dueño de la empresa propietaria del camión que provocó el lamentable accidente en Zipaquirá en el que fallecieron 5 personas, se refirió a la tragedia. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este primero de abril, un día antes del inicio de los días santos.

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El vehículo usado para transportar leche se quedó sin frenos a la altura del peaje de Casablanca, entre la vía de Ubaté a Zipaquirá, esto cuando cientos de colombianos se movilizaban por este corredor para disfrutar de los festivos de Semana Santa. Un video mostró que la mula iba a toda velocidad y se estrelló de frente contra el punto de cobro y los destruyó, además de llevarse por delante varios vehículos y provocar una inmensa explosión.

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Según El Tiempo, el camión que causó el siniestro en Cundinamarca pertenece a Easy Car Logística, creada en 2012 y que se dedica a actividades de transporte de carga por carretera. Su sede, donde opera su logística, está ubicada en Ubaté.

El propio periódico conoció las declaraciones de Carlos Munar, uno de los propietarios de la firma. El empresario se mostró conmovido por la tragedia y, aunque agregó que no han podido ir a la zona, han seguido el caso de primera mano.

“Desde la compañía lamentamos las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el accidente. Estamos siguiendo muy de cerca qué fue lo que sucedió. No hemos podido ir a la zona porque el ingreso al sitio es complicado debido a los hechos”, destacó Munar en El Tiempo.

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Víctimas del accidente en peaje de Casablanca, Zipaquirá

Inicialmente, se habló de cuatro personas fallecidas que eran de la misma familia e iban en uno de los vehículos que impactó la mula. Sin embargo, el gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que un motociclista perdió la vida, lo que elevó a cinco la cifra de víctimas fatales. Además, en el carro de los fallecidos iba una mascota, que también murió.

“Se ha encontrado un fallecido más dentro del mismo vehículo donde se habían identificado 3 previamente, junto con el animal de compañía. Esto quiere decir que ya son 5 víctimas fatales: 4 dentro de un mismo automotor y un motociclista”, expresó Rey en una atención a medios.

Además, se conoció el saldo inicial de 20 personas heridas, que incluyen al conductor del vehículo de carga que causó todo.

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