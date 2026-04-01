El drama tras la explosión en el peaje de Casablanca tiene rostro y voz. Mientras las autoridades confirman el saldo de dos personas fallecidas y 19 heridos, empiezan a conocerse los testimonios de quienes, por cuestión de centímetros, lograron salvar su vida en medio del choque múltiple provocado por una tractomula sin frenos en la vía Zipaquirá-Ubaté.

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Uno de los relatos más conmovedores es el de un conductor que, en medio del llanto y el impacto del momento, grabó el estado en que quedó su vehículo tras ser embestido por el pesado camión cargado de leche. Sus palabras reflejan la angustia de miles de colombianos que dependen de su herramienta de trabajo.

“Dios mío, familia”: El grito de auxilio en el peaje

En un video que ya circula masivamente en redes sociales, se escucha al hombre caminar entre los escombros y el humo, incrédulo ante lo que acaba de suceder. “Dios mío, familia. Me acabaron el carro, mire esto acá en peaje Zipaquirá, mire mi carrito me lo acabaron, ay, Dios mío, vea familia. Dios mío señor mire esto, Diosito santo”, relata el sobreviviente con la voz entrecortada.

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El vehículo del afectado hace parte de los seis carros particulares que fueron arrollados por la tractomula en el kilómetro 40 de la vía Bogotá–Ubaté. En las imágenes se observa cómo el fuego, que se desató inmediatamente después del choque, redujo a cenizas varios de los automotores que hacían fila para pagar el peaje en jurisdicción de Cogua.

La emergencia, que es atendida por los Bomberos de Cogua y Zipaquirá, se originó cuando un tractocamión perdió los frenos e impactó contra la fila de vehículos y una motocicleta. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el saldo actual es de dos víctimas mortales y 19 lesionados, quienes fueron trasladados en 11 ambulancias a centros asistenciales cercanos.

Para el conductor del video, aunque las pérdidas materiales son totales, el hecho de haber salido ileso es considerado por él mismo como un milagro en medio del “infierno” que se desató en el peaje Casablanca. Sin embargo, su lamento resuena como el sentimiento de muchos afectados que hoy se quedan sin su sustento diario.

A esta hora, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía mantiene el paso completamente restringido mientras se adelantan las labores de remoción de los ocho vehículos involucrados. Se recomienda a los viajeros tomar rutas alternas, ya que las investigaciones para determinar la responsabilidad del conductor de la tractomula y el estado mecánico del vehículo continúan en curso.

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