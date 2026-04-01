Un boletín de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca aclaró que se trata de un incendio vehicular de gran magnitud ocurrido en jurisdicción del municipio de Cogua tras un fuerte choque entre una mula y varios carros.

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La atención de la emergencia está a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cogua, con apoyo de unidades de Zipaquirá, que trabajan en las labores de control y extinción de las llamas.

En el lugar también se encuentran ambulancias coordinadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), encargadas de atender a las personas lesionadas. Asimismo, la Policía Nacional y personal de la concesión vial apoyan el manejo del tráfico y la seguridad.

Debido a la magnitud del incidente, el paso por esta vía permanece restringido, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

Mientras continúan las labores de atención, se adelantan investigaciones para esclarecer las causas del hecho que ya deja varios heridos.

Accidente hoy en Zipaquirá: testigo dice qué pasó

Hollman Osma, testigo del hecho, habló con Noticias Caracol y dio detalles del suceso que conmociona al país.

“Una mula arrolló varios vehículos; los vehículos y la mula están incinerados. Yo vi cuando la mula pasó el peaje, chocó y se volcó. Ahí nos detuvimos. Hubo varias explosiones fuertes y vehículos quemándose. Es algo muy trágico. Para las personas que vayan viajando por la vía Zipaquirá–Chiquinquirá, que lo tengan en cuenta”, apuntó.

“Ayudamos a rescatar a algunas familias, pero los carros se incendiaron de una vez. Fue el impacto y de inmediato se incendiaron los vehículos. No sé si el señor de la mula se salvó, pero la mula se incendió de inmediato. La Policía hizo lo humanamente posible, pero también es difícil el acceso de las ambulancias. Yo vi personas que tristemente perdieron la vida, yo las vi”, añadió.

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