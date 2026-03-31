Lo que debía ser un domingo de descanso en el embalse de Tominé se convirtió en una auténtica pesadilla para una familia bogotana. Seis personas, entre ellas cinco integrantes de un mismo núcleo familiar y el conductor de una lancha, resultaron con heridas de consideración tras ser embestidos violentamente por un jet ski que realizaba maniobras peligrosas en la zona.

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El impacto fue tan seco que destruyó parte de la cabina de la lancha. Según los testigos, la caída de tubos metálicos sobre los ocupantes generó escenas de pánico. El reporte médico preliminar indica que varios de los afectados sufrieron traumas craneoencefálicos, y uno de ellos perdió el conocimiento por varios minutos tras el choque.

Denuncian “abandono” en la emergencia Más allá del accidente, la familia denunció una preocupante falta de respuesta por parte de las autoridades de Guatavita. Aseguran que, a pesar de los llamados desesperados, ninguna ambulancia llegó al sitio. Fue un particular quien tuvo que auxiliar a los heridos y trasladarlos por sus propios medios a un centro asistencial. Además, señalaron que en el embalse solo había dos paramédicos, una cifra insuficiente para la magnitud de la emergencia.

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El responsable se dio a la fuga Mientras la familia intentaba socorrer a sus heridos, el conductor de la moto acuática aprovechó la confusión para huir del lugar sin dejar rastro. Los afectados ya radicaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, exigiendo que se revisen las cámaras de los clubes náuticos cercanos para identificar al implicado.

Por si fuera poco, el Grupo de Energía de Bogotá reveló que el terreno donde opera el club involucrado está en una disputa legal, lo que abre un interrogante mayor sobre quién ejerce realmente el control y la vigilancia de las actividades náuticas en este importante cuerpo de agua.

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