La Catedral de Sal de Zipaquira ya tiene todo listo para esta Semana Santa. El recinto subterráneo ofrece una unión de cultura, arquitectura y religión, según indica Yenny Páez, gerente del recinto. El cronograma inició el Domingo de Ramos con una misa en la cámara principal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así es el parque acuático cerca de Bogotá con piscina, toboganes, almuerzo y refrigerio, a $ 65.000)

Para los días lunes, martes y miércoles el templo dispone de ceremonias a partir del mediodía. El Jueves Santo el lugar exhibirá un monumento en la capilla de la Virgen de Guadalupe que se enfoca en la institución de la misa. Además, el Viernes Santo se realizará un viacrucis en vivo en el cual el público podrá recorrer las 14 estaciones bajo tierra para exponer los pasos de Jesucristo.

Los días santos (jueves y viernes), a partir de las 7:00 p. m., los turistas que lleguen podrán observar un mapeo con luces sobre la fachada de la Catedral diocesana en el parque principal con música de Héctor Tobo. Este despliegue complementa la oferta del municipio para quienes buscan un espacio de reflexión con su familia.

Lee También

En temas de logística, el equipo administrativo suma tres meses de preparación. La gerente Yenny Paéz comentó que cuentan con apoyo de seguridad de la Cruz Roja y ambulancias para el flujo de personas. La meta consiste en recibir a 53.000 asistentes durante la Semana Mayor, con el fin de garantizar orden para las familias de Colombia y del exterior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catedral de Sal de Zipaquirá (@catedraldesal)

Catedral de Sal de Zipaquirá es ‘pet friendly’

Los servicios para visitantes incluyen opciones para animales de compañía dentro del parque. El lugar cuenta con el sello ‘pet friendly’ y dispone de coches por un valor de 15.000 pesos para que las mascotas recorran el sitio sin que el mineral toque sus patas. Esto permite que el grupo familiar esté completo durante el trayecto por los socavones y los museos.

(Lea también: Alerta para viajeros en bus durante Semana Santa en Colombia por lío que dañaría más de un paseo)

Precios entradas a la Catedral de Sal de Zipaquirá

Sobre los costos, la entrada para adultos tiene un valor de 75.000 pesos, mientras que niños y adultos mayores, a partir de los 60 años, pagan 56.000 pesos. Es posible adquirir los ingresos en el sitio web oficial para evitar filas y asegurar el cupo. El horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. tiene una extensión el jueves y sábado hasta las 8:30 p.m.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).