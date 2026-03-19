En medio de los enredos de múltiples EPS en Colombia, la Secretaría de Salud de Bogotá lanzó un aviso para los viajeros desde la ciudad para que se vacunen contra la fiebre amarilla si van a algunos municipios del Tolima de cara a la temporada turística que se avecina

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¿Para qué municipios de Tolima se recomienda vacuna de fiebre amarilla?

Melgar, municipio recurrente para los bogotanos, es uno de los sitios recomendados para la vacunación, además de otros destinos como Carmen de Apicalá, Prado, Icononzo, Cunday, Villarrica, Dolores y Purificación.

Este llamado de atención se lleva a cabo para los viajes de finales de marzo y principios de abril propios de Semana Santa, por lo que es determinante tener en cuenta que esta vacuna se debe llevar a cabo al menos 10 días antes.

Además, el mencionado respaldo de salud se aplica a partir de los 9 meses de edad hasta los 59 años, por lo que la recomendación va dirigida para millones de viajeros en la temporada.

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La fiebre amarilla, que ha dejado varios muertos en Tolima en 2026, es una enfermedad viral hemorrágica transmitida por mosquitos infectados que presenta una evolución clínica dividida en fases muy marcadas.

Identificar los síntomas de manera temprana es crucial para recibir atención médica oportuna, ya que la enfermedad puede progresar desde un malestar similar a una gripe común hasta complicaciones orgánicas severas que ponen en riesgo la vida del paciente.

En la fase inicial o de incubación, que ocurre entre tres y seis días después de la picadura del insecto, el paciente experimenta una aparición súbita de fiebre alta acompañada de escalofríos intensos.

Los dolores musculares son una característica predominante, concentrándose especialmente en la zona lumbar y las articulaciones. Otros síntomas frecuentes durante este periodo incluyen dolor de cabeza persistente, pérdida del apetito, náuseas recurrentes y episodios de vómito que debilitan rápidamente el estado general de la persona afectada.

Posteriormente, la mayoría de los pacientes experimentan una fase de remisión donde los síntomas desaparecen y se siente una mejoría temporal durante veinticuatro horas. Sin embargo, aproximadamente el quince por ciento de los casos evoluciona hacia una fase tóxica mucho más peligrosa.

En esta etapa, la fiebre reaparece con mayor intensidad y se produce un daño hepático evidente que se manifiesta a través de la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y los ojos, fenómeno que le da nombre a la enfermedad.

Durante la fase grave, el sistema circulatorio y renal se ven comprometidos, provocando orina oscura y dolores abdominales agudos. También pueden presentarse hemorragias en la boca, la nariz, los ojos o el estómago, lo que resulta en vómitos con sangre.

La insuficiencia renal y el deterioro de la función cerebral son complicaciones críticas que requieren hospitalización inmediata en unidades de cuidados intensivos para intentar estabilizar al paciente mediante hidratación y soporte orgánico.

¿Dónde se consigue la vacuna de fiebre amarilla en Bogotá?

Conseguir la vacuna contra la fiebre amarilla en Bogotá es un proceso fundamental para quienes planean viajar a zonas de riesgo nacional o internacional.

La Secretaría Distrital de Salud ha dispuesto diversos puntos gratuitos distribuidos estratégicamente en la ciudad para garantizar que los ciudadanos accedan a este biológico de manera segura y certificada.

Es importante recordar que esta vacuna debe aplicarse al menos diez días antes del viaje para que el cuerpo desarrolle los anticuerpos necesarios y el certificado internacional sea válido ante las autoridades migratorias.

El punto más conocido y concurrido se encuentra en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en el módulo cuatro de la terminal aérea.

Este centro de vacunación atiende de manera continua y es ideal para viajeros de última hora, aunque se recomienda llegar con antelación debido a la alta demanda.

Otro lugar emblemático es la Terminal de Transportes de Bogotá en el Salitre, donde funciona un punto de inmunización permanente en el módulo dos. Ambos lugares emiten el carné internacional de color amarillo, el cual es un requisito obligatorio para ingresar a múltiples países de Centroamérica, África y el Sudeste Asiático.

Además de las terminales de transporte, Bogotá cuenta con unidades de servicios de salud en diferentes localidades. Centros como el de Lorencita Villegas de Santos o el Hospital de Suba suelen tener disponibilidad del biológico de forma gratuita para la población.

Para los ciudadanos que prefieren la medicina privada o esquemas complementarios, algunas cajas de compensación familiar como Compensar o Cafam ofrecen el servicio en sus centros especializados de vacunación, aunque en estos casos puede generar un costo dependiendo del convenio o la categoría de afiliación del usuario.

Los requisitos para acceder a la vacuna son sencillos pero obligatorios. Debe presentar su documento de identidad original y estar en un rango de edad entre los doce meses y los cincuenta y nueve años.

Las personas mayores de sesenta años o aquellas con condiciones médicas preexistentes de inmunosupresión requieren una valoración médica previa, ya que la vacuna es de virus vivo atenuado y puede tener contraindicaciones específicas.

Una ventaja significativa es que, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la dosis de fiebre amarilla es única para toda la vida, por lo que no requiere refuerzos posteriores una vez registrada en el sistema.

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