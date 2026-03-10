Así como hay una curiosidad sobre por qué se pintan los árboles en Colombia, en el país existe un símbolo como el mango que trasciende su condición de simple alimento para convertirse en el eje central de la identidad y el paisaje.

Dos regiones del Caribe, el corregimiento de La Mina en el Cesar y Malagana en Bolívar, son reconocidas como las auténticas capitales de este fruto, según El Espectador. Su distinción radica en una conexión profunda, económica y cultural que define el día a día de sus habitantes.

En el corregimiento de La Mina (ver mapa), ubicado en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la naturaleza ofrece un espectáculo asombroso. Con una población cercana a los 10.000 habitantes, el lugar alberga aproximadamente 40.000 árboles de mango. Esta proporción de cuatro árboles por cada persona explica por qué esta fruta domina el entorno visual y sostiene la economía local, especialmente durante la gran cosecha de mayo y junio.

Las condiciones geográficas de La Mina, situadas en una zona de transición entre la sabana y la selva tropical, proporcionan suelos fértiles y temperaturas cálidas ideales.

Durante la temporada alta, el movimiento comercial se intensifica hacia mercados regionales y nacionales, generando empleos y garantizando el sustento familiar. Además, el mango es un pilar nutricional en la zona, consumiéndose en jugos, dulces o directamente del árbol, ya sea verde o maduro.

Por otro lado, Malagana (ver mapa), perteneciente al municipio de Mahates, Bolívar, celebra la importancia de este fruto desde la tradición. Allí se hace el Festival del Mango, un evento nacido en 1986 que se posiciona como uno de los más antiguos del país.

La festividad rinde homenaje a los cultivadores y creativos que transforman la fruta en tortas, arroces, mermeladas y platos innovadores como costillas rellenas. La celebración incluye concursos musicales y premios al ejemplar más extraño o de mayor tamaño.

Tanto en la abundancia arbórea de La Mina como en la riqueza folclórica de Malagana, el mango representa un orgullo que une a las comunidades del Caribe colombiano.

¿Cómo llegar a La Mina y Malagana en Colombia?

Llegar de turismo a las capitales del mango en el Caribe colombiano es una experiencia que combina paisajes de la Sierra Nevada con la herencia cultural de Bolívar. Para visitar La Mina en el Cesar y Malagana en Bolívar, es necesario planificar rutas terrestres desde las ciudades principales más cercanas, como Valledupar y Cartagena, respectivamente.

Para dirigirse al corregimiento de La Mina, ubicado en el área rural de Valledupar, debe seguir estas instrucciones:

Punto de partida: iniciar el recorrido en Valledupar. Se puede llegar a esta ciudad vía aérea al Aeropuerto Alfonso López Pumarejo o por tierra a la Terminal de Transportes. Transporte terrestre: dirigirse hacia la salida norte de la ciudad por la vía que conduce a los corregimientos del norte (vía a San Juan del Cesar). Recorrido: el trayecto toma aproximadamente 45 minutos. Pasará por Badillo antes de encontrar el desvío hacia el piedemonte de la Sierra Nevada. Referencia: La Mina es famosa por sus formaciones rocosas sobre el río Badillo, lo que facilita su ubicación para los viajeros.

Por otro lado, para visitar el corregimiento de Malagana, situado en el municipio de Mahates, Bolívar, el proceso es el siguiente:

Punto de partida: la ruta más sencilla es desde Cartagena de Indias. Salida de la ciudad: tomar la carretera Troncal del Occidente (Vía I-90) en dirección hacia el sur, buscando la ruta que conecta con el interior del país. Distancia: Malagana se encuentra a unos 45 kilómetros de Cartagena. El viaje en bus intermunicipal o vehículo particular dura cerca de una hora. Ubicación: el corregimiento está situado sobre la vía principal, lo que lo hace un punto de parada obligatorio para quienes viajan hacia los Montes de María o San Basilio de Palenque.

Ambos destinos ofrecen climas cálidos y una oferta gastronómica basada en el mango, especialmente entre mayo y junio. Se recomienda viajar durante el día para disfrutar del cambio de vegetación y asegurar la disponibilidad de transporte público local.

