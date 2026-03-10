Si alguna vez ha caminado por un parque, una plaza o incluso por una carretera rural, seguramente ha visto un detalle que llama la atención: muchos árboles tienen la parte baja del tronco pintada de blanco.

Esta imagen es bastante común en varios países de América Latina, especialmente en lugares de clima cálido o en zonas agrícolas.

Aunque muchas personas creen que se trata simplemente de una práctica estética o de embellecimiento urbano, en realidad pintar los troncos de blanco tiene varios propósitos relacionados con la protección y el cuidado de los árboles.

La técnica, conocida como “encalado”, se ha usado durante décadas en jardinería, agricultura y manejo de espacios verdes. A continuación, se explican las principales razones por las que se aplica esta capa blanca en los troncos.

No es pintura común: generalmente es cal

Lo primero que hay que aclarar es que el material que se usa normalmente no es pintura convencional. En la mayoría de los casos se trata de una mezcla de cal diluida en agua, también conocida como hidróxido de calcio. Esta sustancia se aplica directamente sobre la corteza del árbol como si fuera una pintura.

La cal es un compuesto ampliamente utilizado en la agricultura porque tiene propiedades desinfectantes y protectoras. Cuando se aplica sobre el tronco, forma una capa que ayuda a preservar la salud del árbol frente a diversos factores ambientales.

Esta práctica no es exclusiva de una región. Se utiliza en parques, avenidas, huertos y cultivos de diferentes países, especialmente en especies jóvenes o vulnerables.

Protección contra el sol y el calor

Una de las principales razones para pintar los troncos de blanco es protegerlos de la radiación solar, algo especialmente importante en regiones de clima cálido.

El color blanco refleja la luz del sol, lo que ayuda a evitar que el tronco se caliente demasiado durante el día. Cuando la corteza alcanza temperaturas muy altas puede sufrir daños, como grietas o quemaduras solares, que debilitan el árbol y lo hacen más vulnerable a enfermedades.

Este problema suele presentarse sobre todo en árboles jóvenes o en especies cuya corteza todavía es delgada. La capa blanca funciona entonces como una especie de “protector solar” natural, reduciendo el estrés térmico que puede afectar su desarrollo.

Por esta razón, es común ver los troncos pintados en zonas de tierra caliente, donde la radiación solar es más intensa durante gran parte del año.

Ayuda a prevenir plagas e insectos

Otra función importante del encalado es reducir la presencia de plagas que pueden atacar los árboles.

La capa de cal actúa como una barrera física que dificulta que insectos rastreros, como hormigas o larvas, suban por el tronco para alimentarse de las hojas o depositar huevos.

Además, gracias a sus propiedades antisépticas, la cal puede ayudar a prevenir el desarrollo de microorganismos, bacterias y hongos que dañan la corteza o generan enfermedades en el árbol.

Esto es especialmente útil en ambientes húmedos o en áreas agrícolas, donde la presencia de plagas puede afectar tanto a los árboles ornamentales como a los frutales.

Facilita detectar enfermedades o daños

El color blanco también tiene un efecto práctico para quienes cuidan los árboles. Al cubrir la corteza con una capa clara, es más fácil identificar manchas, grietas, secreciones o insectos que puedan indicar la presencia de plagas o enfermedades.

Esto permite que los encargados del mantenimiento de parques, jardines o cultivos detecten problemas con mayor rapidez y tomen medidas antes de que el árbol se deteriore.

Una práctica tradicional que sigue vigente

El encalado de troncos es una técnica sencilla, económica y ampliamente utilizada en jardinería y agricultura. Generalmente se aplica solo en la parte baja del tronco, aproximadamente hasta un metro de altura, que es la zona más vulnerable a plagas, humedad o daños.

Aunque hoy existen métodos modernos de protección vegetal, esta práctica sigue vigente porque combina varios beneficios: protege contra el sol, ayuda a prevenir plagas y permite detectar enfermedades con mayor facilidad.

