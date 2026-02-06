Un taxi que se movilizaba por el occidente de Bogotá fue impactado por la caída de un árbol de gran tamaño en la mañana del pasado 21 de enero, hecho que causó el cierre preventivo de una vía y la atención de los organismos de emergencia. El incidente se registró hacia las 6:40 a. m. en la carrera 60 con calle 44, cuando el vehículo transitaba con normalidad por el sector.

De acuerdo con lo informado por Citytv, el árbol cayó de manera repentina sobre el taxi, dejando el automotor atrapado entre las ramas. En el vehículo se movilizaban el conductor y una mujer que se dirigía a una entrevista de trabajo. Aunque la pasajera se mostró visiblemente afectada por la situación, no presentó lesiones, al igual que el taxista.

Tras el reporte ciudadano, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá llegaron al lugar para asegurar la zona y adelantar las labores de corte y retiro del árbol. Estas tareas se extendieron durante varias horas debido al tamaño del ejemplar y al riesgo que representaba para la movilidad y la seguridad.

Según Citytv, hacia las 10:00 a. m. la vía fue habilitada nuevamente y el tránsito en el sector se normalizó. Las autoridades reiteraron que este tipo de emergencias deben ser reportadas de inmediato a la línea 123, para que el Grupo Pire, integrado por Bomberos y el Jardín Botánico, atienda oportunamente la situación y prevenga nuevas afectaciones.

Por su parte, los internautas comentaron en la publicación hecha por ese medio en Facebook: “El empleo no era para ella“, “no le convenía trabajar allá”, “por algo pasan las cosas”, “eso era una señal” y “el día del salado no tiene descanso”, son parte de las reacciones hechas en el ‘post’.

¿Dónde reportar un árbol caído en Bogotá?

Los árboles caídos o que representen riesgo de caída en Bogotá deben ser reportados de manera inmediata a la Línea de Emergencias 123, según lo establecido por las autoridades distritales. Este canal centraliza la atención de situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de las personas o afectar la movilidad en la ciudad.

Una vez se haga el reporte, el caso es atendido por el grupo Pire (Plan Institucional de Respuesta a Emergencias), en coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Estas entidades se encargan de evaluar el estado del árbol y el nivel de riesgo que representa para la comunidad.

De acuerdo con el diagnóstico técnico, se adelanta el tratamiento silvicultural correspondiente, que puede incluir tala controlada, poda, aseguramiento del árbol o traslado, según sea necesario. Las autoridades recomiendan no intervenir por cuenta propia y reportar cualquier situación a través de los canales oficiales para una atención adecuada y segura.

