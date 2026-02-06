Santiago Álvarez lucha por su vida desde una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser víctima de un grave accidente de tránsito, provocado por un joven que iba a toda velocidad, se pasó un semáforo en rojo y atropelló a cuatro personas. Los hechos ocurrieron en la calle 63 con carrera 17 de Teusaquillo, en Bogotá, y dejaron como saldo a una mujer fallecida y tres heridos, dos menores y el hombre de 22 años.

Álvarez se movilizaba en su motocicleta cuando fue alcanzado por la camioneta negra, la cual terminó estrellada contra un poste y una edificación aledaña. El vehículo de dos ruedas quedó en varios pedazos y la víctima resultó con un trauma craneoencefálico.

El papá del motociclista de 22 años contó cómo está su hijo y dio más detalles, de los cuales se supo que el herido, economista de profesión, iba a arrancar una especialización en Alta Gerencia el día que fue atropellado.

¿Cómo está el motociclista herido durante accidente en la calle 63 de Bogotá?

El papá de la víctima detalló en Citytv que su hijo llegó “supremamente grave” al hospital. Para su angustia, le hallaron un sangrado debido al trauma en su cabeza.

“Le hicieron todos sus exámenes y esta mañana amaneció con una pequeña hemorragia cerebral porque tiene fractura de cráneo”, aseguró el hombre en el noticiero citado.

Sumado a ello, Álvarez está a la espera de una intervención quirúrgica para reducirle la presión en la lesión. “Entonces ahorita estamos esperando, lo pasan a cirugía para poder empezar a drenarle… si no fue un cerebro, absolutamente nada más”, agregó el hombre en Citytv.

Finalmente, el hombre se encomendó a Dios para que se haga el milagro y su hijo salga bien del procedimiento, del cual hay bastante incertidumbre por la gravedad de su lesión.

¿Qué se sabe del accidente en la calle 63 de Bogotá?

El conductor que causó el accidente es un joven de 20 años, quien iba acompañado de una mujer de 19 años. Se le impuso un comparendo por pasarse un semáforo en rojo y, además, se conoció que la camioneta que manejaba no era de su propiedad, de acuerdo con lo que proporcionó la Policía.

La fallecida fue una mujer venezolana de 59 años, identificada como Yara Saín Travieso, quien se desempeñaba como ama de casa. Los menores heridos, de 11 y 9 años, eran su hijo y nieto, respectivamente. La versión de un testigo detalló que la víctima fatal empujó a los pequeños para salvarles la vida, sacrificándose al recibir todo el choque.

