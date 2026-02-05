En días recientes, un hecho alarmante se ha llevado a cabo en la capital del país: un grave accidente de tráfico ocurrió en Bogotá el 4 de febrero de 2026. Al parecer, esta serie de trágicos eventos no son aislados, sino que parecen formar parte de una problemática creciente que afecta directamente la salud y la vida de los bogotanos.

Sigue a PULZO en Discover

El horror y la angustia reinaron en la calle 63, barrio Teusaquillo, en Bogotá, tras ocurrir un accidente fatal que involucró a una camioneta en alta velocidad que acabó con una vida y dejó tres heridos graves.

Cristián Rincón, quien presenció la tragedia, habló a City TV sobre los espeluznantes momentos que vivió durante el incidente: “Me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado, quedé a dos metros”, explicó. Rincón, situado en su moto a pocos metros del accidente, logró ponerse a salvo a tiempo.

Por su parte, la victima fatal, una señora de entre 68 y 69 años, fue destacada como heroína por su acción de empujar a dos niños, aparentemente sus familiares, fuera de peligro, antes de ser arrollada por la camioneta. El motociclista testigo narró: “La señora empujó a los niños, el carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”. El desgarrador hecho, según El Tiempo, dejó a los pequeños de 5 y 11 años con lesiones leves, mientras que otro motociclista que fue impactado por la camioneta resultó con heridas graves.

Lee También

Según Rincón, el conductor del vehículo era un joven de 20 años que, acompañado por otro hombre de 19, escuchaba música a todo volumen. Al parecer volvían de almorzar. En el accidente, la camioneta pasó un semáforo en rojo, luego embistió a una motocicleta antes de chocar contra un poste y finalmente arrollar a los peatones. La Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, bajo la gestión del coronel Jhon Silva, llevó a los ocupantes de la camioneta a un centro de detención para procedimientos judiciales.

Ante este hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente la tragedia y emitió un mensaje contundente en Citytv: “Es un llamado a la responsabilidad a los ciudadanos para que tengan cuidado cuando conducen y respeten las señales y las reglas de tránsito, pues cuando esto no ocurre se presentan hechos lamentables como este”.

Los primeros informes del accidente, revelados por las autoridades, sugieren que la irresponsabilidad vial, como la alta velocidad y distracciones como la música alta, fueron factores que propiciaron el accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z