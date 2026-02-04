Miles de bogotanos amanecieron con un fuerte trancón en el ingreso a Bogotá por la Autonorte. Un choque simple sobre la calle 128 en sentido norte-sur que no debería afectar mucho acabó colapsando la movilidad del norte de la ciudad.

Blu Radio detalló que los hechos se dieron entre dos carros y una moto. Al sitio llegó una ambulancia que estaría atendiendo al motero.

Este no es el único hecho de movilidad que se dio en la capital del país durante el inicio de la jornada del miércoles.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en el barrio Villa Esperanza, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Un carro cayó por un abismo de aproximadamente 40 metros y terminó sobre el techo de una vivienda, generando alarma entre los habitantes del sector. En el vehículo se movilizaba una mujer que regresaba a su casa y que, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del automotor y rodó por el precipicio hasta quedar incrustado en la estructura de la casa.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que realizaron complejas labores de rescate para extraer a la conductora del vehículo.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada, aunque hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Las maniobras para retirar el carro han sido difíciles debido al complicado acceso a la zona. Habitantes del sector aseguraron que este tipo de accidentes no es un hecho aislado.

Según denunciaron, en ese mismo punto se han registrado al menos seis incidentes similares, incluido el de una volqueta, situación que atribuyen al deterioro de la vía y a la acumulación de agua por filtraciones y las recientes lluvias.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando las condiciones del lugar y adelantando las labores necesarias para prevenir nuevos accidentes.

