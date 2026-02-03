Una presunta banda dedicada al fleteo quedó en libertad luego de haber sido capturada en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá, en hechos registrados cerca de un centro comercial de la localidad de Fontibón. De acuerdo con las autoridades, dos de los integrantes, de 22 y 24 años, fueron sorprendidos portando armas de fuego mientras, al parecer, esperaban a personas que realizaban retiros de dinero en una entidad bancaria.

Sigue a PULZO en Discover

Según la investigación, cámaras de seguridad, en poder de los investigadores, muestran a los mismos sujetos cometiendo hurtos bajo la misma modalidad en el norte de la ciudad. Los vehículos y motocicletas presuntamente utilizados habrían sido vistos en Engativá, Usaquén y Barrios Unidos, lo que reforzó la hipótesis de una estructura que se movía por varias localidades.

(Lea también: Millonario robo en parqueadero de famoso centro comercial: víctima retiró dinero de cajero y banco)

Pese a la captura, un juez de control de garantías ordenó su libertad al considerar que no registraban antecedentes. No obstante, la Policía indicó que uno de los detenidos sí presenta anotaciones por tráfico de moneda falsa, hurto calificado y agravado, además de fuga de presos.

Lee También

El caso también fue criticado por el alcalde de Bogotá, quien en sus redes sociales aseguró que las medidas no son suficientes para sacar a los criminales de las calles y les pidió a los políticos que este sea un tema importante en sus campañas y propuestas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos F. Galán (@carlosfernandogalan)

Las autoridades también revelaron que durante 2025, de 1.690 personas capturadas por porte ilegal de armas, 1.155 quedaron en libertad, una cifra que ha generado preocupación institucional.

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de Seguridad Ciudadana Número 1 de Bogotá, explicó en diálogo con Noticias RCN que a los capturados se les incautaron dos armas de fuego tipo revólver y fueron inmovilizados un taxi y varias motocicletas.

(Vea también: “Me puso el arma en el cuello delante del niño”: madre contó cómo casi se llevan a su hijo de 5 años)

“De acuerdo con por lo menos cuatro hechos ocurridos en Usaquén, Engativá y Barrios Unidos, se logró la captura de estas personas y la incautación de un vehículo que habría participado en los delitos”, señaló el oficial. Las trazabilidades de cámaras y los seguimientos permitieron establecer que los automotores incautados habrían sido usados en al menos cuatro hurtos en distintos puntos de la capital.

Pese a la decisión judicial, el teniente coronel Chaves reiteró que la Policía Nacional continuará reuniendo elementos materiales probatorios para presentar a los implicados ante la justicia y prevenir nuevos hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z