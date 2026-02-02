Una alerta por una presunta agresión contra Danne Belmont, reconocida lideresa trans en Bogotá, fue emitida en la madrugada de este domingo primero de febrero. El hecho habría ocurrido cuando Belmont, directora de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), se movilizaba junto a su pareja en un vehículo de transporte solicitado por plataforma digital.
Ver esta publicación en Instagram
Lee También
Nuevo cambio para el metro de Bogotá: estaciones fueron modificadas y así se verán ahora Susto en el aeropuerto El Dorado por avión que aterrizó de emergencia; iba al extranjero Escándalo en reconocido colegio de Bogotá: expulsión de estudiante terminó en caso judicial Dolor de cabeza para conductores en Bogotá: suspenden salida de vehículos de los patios
De acuerdo con la información divulgada por la ONG Caribe Afirmativo, el conductor del vehículo habría sido el responsable de la agresión, en un episodio que la organización calificó como un presunto acto de violencia motivado por prejuicio. La situación se habría presentado en horas de la madrugada, aunque no se han precisado mayores detalles sobre el lugar exacto de los hechos.
Tras lo ocurrido, la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans solicitó a las autoridades competentes una investigación inmediata y exhaustiva, con enfoque diferencial, para esclarecer lo sucedido. Asimismo, pidió la activación urgente de los protocolos de atención en salud, con el fin de garantizar un trato digno, respetuoso y libre de discriminación para la víctima.
(Vea también: Masacre en Colombia: ataque de sicarios dejó a tres jóvenes muertos en pleno parque)
Asimismo, la organización informó a través de una publicación en su cuenta de Instagram que Danne Belmont y su pareja habrían sido golpeados violentamente y posteriormente robados. Según la entidad, el estado de salud de ambos es estable. También señalaron que esperan un pronunciamiento oficial por parte de la plataforma Uber, ya que, según indicaron, no sería la primera vez que se presenta un hecho similar.
¿Cómo se castiga la violencia de género en Colombia?
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO