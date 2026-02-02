Una alerta por una presunta agresión contra Danne Belmont, reconocida lideresa trans en Bogotá, fue emitida en la madrugada de este domingo primero de febrero. El hecho habría ocurrido cuando Belmont, directora de la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans (GAAT), se movilizaba junto a su pareja en un vehículo de transporte solicitado por plataforma digital.

De acuerdo con la información divulgada por la ONG Caribe Afirmativo, el conductor del vehículo habría sido el responsable de la agresión, en un episodio que la organización calificó como un presunto acto de violencia motivado por prejuicio. La situación se habría presentado en horas de la madrugada, aunque no se han precisado mayores detalles sobre el lugar exacto de los hechos.

Tras lo ocurrido, la Fundación Grupo Apoyo y Acción Trans solicitó a las autoridades competentes una investigación inmediata y exhaustiva, con enfoque diferencial, para esclarecer lo sucedido. Asimismo, pidió la activación urgente de los protocolos de atención en salud, con el fin de garantizar un trato digno, respetuoso y libre de discriminación para la víctima.

Asimismo, la organización informó a través de una publicación en su cuenta de Instagram que Danne Belmont y su pareja habrían sido golpeados violentamente y posteriormente robados. Según la entidad, el estado de salud de ambos es estable. También señalaron que esperan un pronunciamiento oficial por parte de la plataforma Uber, ya que, según indicaron, no sería la primera vez que se presenta un hecho similar.

¿Cómo se castiga la violencia de género en Colombia?

En Colombia, la violencia de género es un delito que cuenta con un marco jurídico específico y sanciones penales establecidas en el Código Penal y en leyes especiales. Una de las normas más relevantes es la Ley 1257 de 2008, que define y sanciona las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la física, psicológica, sexual y económica, además de establecer medidas de protección para las víctimas. A este marco se suma la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo. Esta norma contempla penas de prisión que pueden superar los 40 años cuando se comprueban agravantes como antecedentes de violencia, relaciones de poder o actos de sevicia. Dependiendo de la gravedad de los hechos y del delito imputado, las condenas por violencia de género pueden ir desde algunos años de cárcel hasta penas superiores a cuatro décadas. Las autoridades judiciales son las encargadas de investigar, juzgar y sancionar estos casos conforme a la ley vigente.

