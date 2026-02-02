El próximo martes 3 de febrero de 2026 será el único día de esta semana que los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular en Bogotá debido a las restricciones impuestas por la administración distrital. Esta medida se implementa debido a la confluencia de la normativa de pico y placa habitual y el ‘Día sin carro y sin moto’ que se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular y promover el uso del transporte público en la capital colombiana.

De acuerdo a la información recogida por El Tiempo, los vehículos con placas finalizadas en los números anteriormente mencionados tendrán prohibida la circulación el lunes 2, miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de febrero. Esta combinación de normativas se da debido a la alta demanda de movilidad en Bogotá y la necesidad de ofrecer alternativas sostenibles para la población.

Las sanciones para aquellos conductores que incumplan las restricciones son severas; las multas por incumplimiento del pico y placa pueden alcanzar más de 712.000 pesos y dar lugar a la posible inmovilización del vehículo. Mientras que para el ‘Día sin Carro y sin Moto’, la infracción aplicable es la C14, lo que podría implicar una multa de hasta 633.000 pesos, según tarifas actualizadas para 2026.

El día 5 de febrero se limitará la circulación de vehículos particulares y motocicletas en toda la ciudad de Bogotá. Sin embargo, el decreto establece excepciones para no interrumpir servicios esenciales y para aquellos vehículos que contribuyen a una movilidad más sostenible. Entre los excluidos se encuentran.

Vehículos y motos de escuelas de conducción

Vehículos con permiso de pico y placa solidario

Vehículos de medios con placa amarilla

Vehículos híbridos o dedicados a gas natural

Taxis con placa terminada en 3 y 4

Vehículos de carga con restricción vigente

Esta drástica medida busca afrontar los desafíos crónicos de tráfico en la capital colombiana, los cuales se ven agravados en febrero debido a las dificultades del calendario. Finalmente, las autoridades invitan a los conductores afectados a ajustar sus desplazamientos y verificar las excepciones para evitar multas e inmovilizaciones.

