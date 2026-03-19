La actriz Mariana Gómez dejó a más de uno con la boca abierta al anunciar que está embarazada, noticia que compartió a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje.

Sigue a PULZO en Discover

La artista publicó un video mostrando su barriguita y escribió: “El amor es milagroso. Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé. Gracias Dios”, palabras que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.

La reacción no se hizo esperar y cientos de comentarios llenaron la publicación con mensajes de felicitación, emoción y cariño por esta nueva etapa en su vida. Muchos de sus fanáticos incluso recordaron sus personajes en televisión.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariana Gómez (@marianagomez)

¿Quién es el novio de Mariana Gómez?

El anuncio también desató curiosidad por la identidad de su pareja, ya que aunque aparece en las imágenes, la actriz evitó mostrar claramente su rostro, lo que aumentó las especulaciones.

Hasta el momento, Gómez no ha revelado detalles sobre su compañero sentimental ni si hace parte del mundo del entretenimiento, manteniendo el misterio entre sus seguidores.

Lee También

Cabe recordar que la actriz nació en Medellín y comenzó en la música antes de dar el salto a la televisión, donde logró consolidarse como una figura reconocida. En producciones como ‘La reina del flow’, ‘Arelys Henao’ y ‘La influencer’, ha construido una carrera que la ha acercado a una amplia audiencia en Colombia.

La noticia marca un momento especial para la actriz, quien ahora suma este capítulo personal a su carrera, en medio del cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.