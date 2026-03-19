La periodista antioqueña Isabella Atehortúa sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que está esperando su primer hijo.

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La presentadora, reconocida por su participación en el informativo matutino ‘A primera hora’ de Noticias RCN, decidió compartir la noticia luego de varios días en los que surgieron especulaciones sobre su estado de salud y algunos cambios en su apariencia.

(Vea también: Quién reemplazará a Juan Eduardo Jaramillo en Noticias RCN; estuvo en ‘Masterchef’)

El anuncio se dio mediante un emotivo video publicado el pasado fin de semana en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó ver uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa en su vida.

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Presentadora Isabella Atehortúa anunció su embarazo

En las imágenes, se observa a Atehortúa durante una consulta médica, mientras le practican una ecografía. La escena captura su reacción al escuchar por primera vez los latidos del corazón de su bebé, un instante que la llevó a romper en llanto, reflejando la profunda emoción que experimenta.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje cargado de sentimientos, en el que expresó la felicidad que comparte junto a su pareja.

“Como dice la canción de tu papá y yo: creo que el amor ya me perdonó. La vida nos mostró que te merecemos. Te esperamos aquí para amarte. No puedo creer que hice tu corazón”, escribió la comunicadora, dejando ver la conexión especial que vive en este proceso personal.

Con este anuncio, la periodista y exparticipante de ‘Masterchef’, de 29 años no solo confirmó su embarazo, sino que también disipó las dudas que habían surgido recientemente entre los televidentes y seguidores.

Su presencia constante en la franja matutina de Noticias RCN la ha convertido en una de las figuras más visibles del canal, por lo que cualquier cambio en su imagen o comportamiento no pasó desapercibido para el público.

Cabe recordar que Atehortúa asumió un papel protagónico dentro del equipo de ‘A primera hora’ luego de la reestructuración del noticiero y la salida del periodista Juan Eduardo Jaramillo, quien se retiró después de una destacada trayectoria.

Desde entonces, la presentadora ha logrado consolidarse como una de las caras principales del espacio, ganándose el cariño de la audiencia gracias a su cercanía, profesionalismo y estilo fresco frente a las cámaras.

La noticia de su embarazo ha causado una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde colegas, amigos y seguidores no han tardado en enviarle mensajes de felicitación y buenos deseos. Muchos destacaron la sinceridad con la que compartió este momento tan íntimo, así como la emotividad del video, que rápidamente se volvió viral.

Este nuevo capítulo marca un momento especial tanto en lo personal como en lo profesional para Isabella Atehortúa, quien continúa desempeñando su labor en el periodismo mientras se prepara para la llegada de su primer hijo.

Sin duda, su anuncio no solo conmovió a sus seguidores, sino que también reafirmó el vínculo cercano que ha construido con la audiencia, que hoy celebra junto a ella esta feliz noticia.

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