En el plano personal, el presentador Marco Vergara también atraviesa una etapa significativa en su vida. En diciembre de 2025, contrajo matrimonio con su pareja, Daniel Martínez, con quien construyó una relación de aproximadamente diez años antes de dar el paso definitivo hacia el altar.

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La historia de amor de la pareja ha llamado la atención de muchos seguidores del periodista, especialmente por la forma en que se dio la propuesta de matrimonio.

Según ha contado el propio presentador, el momento ocurrió durante un concierto del reconocido grupo lírico pop Il Divo, una escena que terminó convirtiéndose en una experiencia profundamente emotiva para ambos.

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En medio del espectáculo musical, Marco Vergara decidió sorprender a Martínez con la propuesta frente al ambiente romántico que ofrecía el concierto. Para el comunicador, aquel instante se convirtió en uno de los recuerdos más especiales de su relación, no solo por la sorpresa, sino por el significado que tenía dar ese paso después de una década compartiendo proyectos, sueños y experiencias.

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Luego de la boda, el presentador ha compartido con sus seguidores algunos momentos de su vida familiar a través de sus redes sociales, donde suele publicar fotografías y reflexiones sobre su vida cotidiana. En estas publicaciones también aparecen con frecuencia dos integrantes muy especiales de su hogar: sus mascotas.

La familia está conformada por un perro salchicha llamado Óscar David y una pequeña yorkshire llamada Mia Carolina. Ambos animales suelen protagonizar algunas de las publicaciones del periodista, quien ha demostrado en varias ocasiones el cariño que siente por ellos y cómo forman parte importante de su vida diaria.

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Sobre su esposo, Daniel Martínez, el presentador ha destacado en diferentes ocasiones cualidades que considera fundamentales en su relación. Entre ellas menciona especialmente su sentido del humor, su inteligencia y su capacidad de ver la vida desde una perspectiva reflexiva.

Según ha contado Vergara, estos aspectos fueron precisamente los que lo cautivaron desde el inicio de la relación y los que han fortalecido su vínculo con el paso de los años.

¿Quién es el novio de Marco Vergara, presentador de ‘La red’?

Martínez también ha desarrollado una trayectoria profesional interesante. De acuerdo con la información que comparte en su cuenta de Instagram, es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. En su ejercicio profesional se ha enfocado en el uso de métodos alternativos para la solución de conflictos, desempeñándose como conciliador en derecho y en procesos de insolvencia.

Su trabajo consiste, en gran medida, en servir como puente entre las personas y los problemas legales que enfrentan, ayudando a encontrar acuerdos y soluciones sin necesidad de llegar a procesos judiciales más complejos. Esta labor, según ha explicado, está alineada con su interés por promover el diálogo, la mediación y el entendimiento entre las partes.

Además de su formación en derecho, Martínez ha ampliado su preparación académica con una maestría en ‘coaching’ y liderazgo personal en la Universidad de Barcelona, un proceso que fortaleció su interés por el desarrollo humano y el crecimiento personal.

En sus redes sociales también comparte contenidos relacionados con la astrología evolutiva, disciplina que —según explica— le permite comprender mejor los procesos personales y las energías que influyen en el camino de cada individuo. Para él, esta práctica se ha convertido en una herramienta valiosa para el autoconocimiento y la reflexión personal.

Con estos cambios en su vida personal y profesional, ‘La red’ inicia una nueva etapa con la llegada de Marco Vergara como uno de sus presentadores. El programa continúa consolidándose como uno de los espacios más seguidos por quienes disfrutan de las noticias del entretenimiento, las historias de celebridades y las tendencias del espectáculo.

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