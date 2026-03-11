El reciente giro dramático en la historia de ‘La reina del flow‘ provocó una ola de reacciones entre los seguidores de la producción y también entre los actores que hicieron parte de este exitoso proyecto.

Uno de los que no ocultó su nostalgia fue el actor Carlos Torres, recordado por su papel de ‘Charly flow’, quien decidió pronunciarse públicamente luego del trágico destino del personaje Yeimy Montoya, interpretado por Carolina Ramírez.

A través de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, el actor reconoció que el desenlace de la historia ha sido difícil de asimilar incluso para quienes hicieron parte del elenco.

Carlos Torres se pronunció sobre la muerte de Yeimy Montoya, ‘La reina del flow’

Torres expresó que la despedida del personaje ha dejado una huella profunda en él y que, como muchos seguidores de la serie, continúa sintiendo la nostalgia que dejó el final.

“Nos dolió y sigue doliendo”, manifestó el actor al referirse al cierre de esta etapa de la historia. Además, aseguró que se considera uno de los mayores admiradores de la producción y de la relación entre los personajes Charly y Yeimy, conocida por los fanáticos como “Charleimy”.

Incluso señaló que su entusiasmo por la serie es tal que se atreve a decir que es uno de los más grandes fanáticos del proyecto, algo que, según comentó, también reconocen sus propios compañeros de reparto.

En su mensaje, el actor también aprovechó para ofrecer disculpas a quienes pudieron haberse sentido confundidos o afectados por algunos comentarios que surgieron alrededor del final de la historia. Explicó que cualquier palabra que haya compartido siempre estuvo motivada por el cariño hacia el proyecto y hacia las personas que lo hicieron posible.

“Quiero decir que siento muchísimo si algo dicho les ha causado confusión o dolor. Todo se ha dicho desde el amor y desde las muchas cosas maravillosas que vivimos más allá de la historia”, explicó Torres, dejando claro que su intención nunca fue generar polémica, sino recordar con gratitud una etapa importante de su carrera.

El actor también destacó que formar parte de la producción fue una experiencia única que dejó aprendizajes y recuerdos que perdurarán con el paso del tiempo.

Recordó los momentos compartidos con el equipo de trabajo, los desafíos actorales, los viajes y las múltiples experiencias que vivieron durante aproximadamente una década vinculados al proyecto.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a Carolina Ramírez, con quien compartió gran parte de las escenas más recordadas de la serie. Torres señaló que el agradecimiento que siente hacia ella y hacia el personaje de Yeimy Montoya es tan grande que resulta difícil expresarlo completamente en un solo mensaje.

Según expresó, los momentos que vivieron tanto frente como detrás de cámaras son recuerdos que nadie podrá borrar, pues marcaron una etapa significativa para todos los involucrados en la producción.

El actor también reflexionó sobre el impacto cultural que tuvo la serie, al señalar que ‘La reina del flow’ logró trascender fronteras y conectar con millones de espectadores en distintas partes del mundo. Para él, la historia no solo llevó música y entretenimiento, sino también emociones intensas que incluyeron amor, alegría y dolor.

Carlos Torres aseguró que, aunque la historia llegue a su fin, el vínculo entre los actores y el cariño del público permanecerán. De hecho, expresó su confianza en que seguirán encontrándose en nuevos proyectos o espacios gracias a la huella que dejó esta producción.

Para cerrar su mensaje, el actor reiteró su cariño hacia los seguidores que acompañaron la serie durante todos estos años y reafirmó su identificación con la icónica pareja ficticia que conquistó a la audiencia.

“Sí, soy Charleimy por siempre, y aquí me quedo”, concluyó el actor, dejando claro que el legado de la historia seguirá vivo tanto en él como en los fanáticos de la producción.

