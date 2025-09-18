Luego de su debut triunfal en España, ‘La reina del flow‘ prepara más escenarios por conquistar. El fenómeno colombiano que revolucionó la televisión y la música urbana dio un paso más allá de la pantalla para consolidarse en los escenarios internacionales.

Su llegada a Europa no pudo ser más exitosa: dos noches inolvidables en Madrid y A Coruña dejaron en claro que la historia y la música de la serie siguen conquistando corazones alrededor del mundo.

El Movistar Arena de Madrid, una de las plazas más exigentes de Europa, colgó el cartel de “sold out” con miles de asistentes que vibraron al ritmo de un espectáculo que combinó lo mejor de la narrativa de la serie con un show en vivo de alto nivel. Fue un viaje entre música, memoria y emoción, que trasladó a los fans desde las pantallas de Netflix hasta la energía incomparable de un escenario en directo.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la participación de Omar Montes, referente del reguetón español y quien tendrá un papel importante en la próxima tercera temporada de la serie. Su unión con el talento colombiano encendió aún más el ambiente, mostrando cómo el reguetón y la música urbana logran derribar fronteras y unir culturas.

Sobre el escenario, las estrellas de la producción brillaron con fuerza: Juan Manuel Restrepo (Charly Flow / Pez Koi), María José Vargas (Yeimy), Kevin Bury (Cris Vega) y Juan Palau (Drama Key) entregaron un show arrollador, respaldado por un despliegue técnico de primera categoría. Los asistentes disfrutaron de visuales impactantes, sonido envolvente y proyecciones de escenas icónicas de la serie, que evocaron los momentos más intensos de las dos primeras temporadas.

Cada canción se transformó en un capítulo vivo, donde la música y la historia se fundieron en una sola experiencia. El público, que conocía cada letra, acompañó a los artistas en un coro multitudinario que convirtió al evento en una verdadera celebración del flow.

El éxito en España no fue casualidad. Caracol Televisión, en alianza con Quireza Eventos, logró reunir en A Coruña y Madrid a seguidores de toda Europa. Muchos de ellos viajaron desde distintos países para presenciar este espectáculo que marcó un antes y un después en la trayectoria internacional de la producción.

Y esto es solo el comienzo. La gira de ‘La reina del flow‘ ya prepara nuevas fechas en el resto del mundo, lo que promete expandir aún más el impacto de esta historia que nació en Colombia y se convirtió en un fenómeno global.

Mientras tanto, las dos primeras temporadas continúan disponibles en Netflix, donde siguen sumando audiencias en distintos continentes, consolidando el éxito internacional de la serie. La expectativa crece alrededor de la muy esperada tercera temporada, que promete nuevas sorpresas, invitados especiales y más música que seguirá marcando tendencia.

Con este debut en vivo, ‘La reina del flow ‘no solo reafirma su lugar en la historia de la televisión latinoamericana, sino que ahora también conquista los escenarios más importantes del mundo.

