Lo que comenzó como un rumor ahora se está convirtiendo en un tema de tensión dentro de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘. Según ‘La corona tv’, Lina Tejeiro estaría pidiendo permisos constantes para ausentarse del ‘reality’ debido a compromisos previos con campañas comerciales y contenido digital que ya tenía firmados.

(Vea también: Chris Carpentier dijo por qué acabó su matrimonio: “La cocina me lo dio todo, pero también me lo quitó”)

Sin embargo, esta situación no se trata de mover una simple sesión de fotos; estamos hablando de una competencia donde la ausencia de una ficha puede alterar todo el tablero.

¿Qué problema enfrenta Lina Tejeiro en ‘Masterchef’?

Cada vez que Lina Tejeiro solicita un permiso, la producción se ve obligada a frenar, reajustar los retos y reorganizar los cronogramas, según dijo el presentador Ariel Osorio. Esto implica que todo el equipo de producción tenga que correr para adaptarse a los cambios.

Y cuando una producción empieza a moverse de esta manera, es porque las cosas no están fluyendo como deberían. La dinámica de un ‘reality’ se ve afectada cuando una pieza clave no está disponible para cumplir con su rol.

Pero las complicaciones no terminan ahí. Recientemente, un nuevo episodio se sumó al misterio que rodea a Lina: una fotografía en un ascensor, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, mostró a la actriz en un abrazo con un misterioso hombre, con un beso en la cabeza incluido.

La imagen ha desatado especulaciones sobre si los permisos solicitados por Lina tienen más que ver con cumplir compromisos laborales o si, en realidad, están relacionados con cuestiones personales.

“Y aquí surge la pregunta más jugosa: ¿los permisos son para cumplir con las campañas comerciales o son para atender al corazón? Porque en la televisión abierta, la paciencia del público y de la producción no es infinita”, explicó Osorio.

En este punto, la presión sobre la actriz es palpable. La cocina está más caliente que nunca. Y la verdadera pregunta no es si Lina tiene talento para cocinar, algo que nadie pone en duda, sino si puede equilibrar su carrera como ‘influencer’ y empresaria, sus compromisos amorosos y su participación en un ‘reality’ de alta demanda como ‘Masterchef Celebrity‘.

“¿Es posible dividirse entre campañas publicitarias, una posible relación sentimental y un ‘reality’, sin que algo termine por “quemarse” en el camino?”, dijo Osorio en ‘La corona tv’.

Según él, la situación ha causado tensiones, y ya habría habido conversaciones entre la producción y su equipo de ‘management’. La discusión gira en torno a un punto crucial: firmar contratos como imagen de marca es una cosa, pero comprometerse al 100 % con un’ reality’ donde la disciplina y la presencia son esenciales es otro asunto completamente diferente.

No es lo mismo firmar un contrato publicitario que estar completamente dedicada a un desafío como el que impone ‘Masterchef’.

Mientras tanto, la producción de programa de cocina se enfrenta a un dilema complicado: ¿cómo manejar la ausencia de una estrella de su calibre sin afectar el desarrollo del ‘show’? Lo único seguro es que la tensión está en su punto más alto.

