Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán expresaron su molestia frente a los constantes ataques que han recibido tanto ellos como la producción de ‘La casa de los famosos’, en medio de la polémica que rodea al programa.

Sigue a PULZO en Discover

Las reacciones se intensificaron tras la reciente eliminación de los participantes Nicolás Arrieta y Lorena Altamirano, situación que desató una ola de comentarios negativos en redes sociales.

(Vea también: Preocupación por el estado de salud de Marcelo Cezán: se accidentó en ‘LCDLF’ 3)

Durante una de las emisiones, ambos conductores aprovecharon el espacio en vivo para referirse a lo que está ocurriendo fuera de cámaras. En un tono firme y visiblemente incómodo, Marcelo Cezán aseguró que entiende la pasión que despierta el formato, pero dejó claro que existen límites que no deberían cruzarse.

Lee También

Según explicó, el debate y la diferencia de opiniones hacen parte del juego, pero todo debe manejarse desde el respeto y la cordialidad.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán se pronuncian en contra de los ataques

“El entretenimiento no puede convertirse en una excusa para atacar”, manifestó el actor, subrayando que no comparte la agresividad con la que algunos fanáticos se han dirigido a la producción y al equipo del programa.

Además, hizo un llamado directo a la prudencia y a la mesura, recordando que detrás de cada emisión hay un grupo humano que también se ve afectado por los señalamientos y las descalificaciones.

Por su parte, Carla Giraldo fue enfática al señalar que los comentarios en redes sociales han alcanzado un nivel preocupante. Explicó que la conversación digital ha dejado de centrarse únicamente en el desempeño de los concursantes para extenderse hacia ataques personales que incluso involucran a sus familias. Para la presentadora, ese tipo de comportamientos desvirtúan por completo el propósito del ‘reality’.

“Apoyen a sus participantes favoritos, debatan, opinen, pero háganlo con respeto”, expresó Giraldo, invitando a la audiencia a reflexionar sobre el impacto de sus palabras.

También aclaró que ni ella ni Marcelo tienen poder de decisión sobre las dinámicas internas del programa o las eliminaciones, desmintiendo así la idea de que puedan influir en el rumbo del concurso.

“Nosotros acompañamos el formato desde afuera, pero no definimos estrategias ni resultados”, puntualizó.

Ambos coincidieron en que el programa está diseñado para entretener y que los participantes desarrollan sus propias estrategias dentro del juego, asumiendo las consecuencias de sus actos frente a las cámaras. Sin embargo, recalcaron que la competencia no debería trasladarse a un terreno de violencia verbal en el exterior.

Hacia el final de su intervención, Marcelo Cezán reiteró su mensaje con una reflexión contundente: no se debe sobrepasar la línea del respeto. Señaló que el mundo ya enfrenta suficientes episodios de violencia como para sumar más agresividad desde el entretenimiento. “No pasemos ese límite, ya es suficiente con tanta violencia en el mundo”, concluyó.

El llamado de los presentadores busca bajar la intensidad de los ataques y promover una conversación más sana alrededor del programa, recordando que, aunque la pasión por el reality es válida, el respeto debe ser siempre la regla principal.

* Pulzo.com se escribe con Z