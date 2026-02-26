El programa musical ‘A otro nivel’, uno de los formatos más exigentes de la televisión colombiana, comenzó hace pocos días una nueva temporada por la pantalla de Caracol Televisión y desde su estreno ha dado de qué hablar.

Sigue a PULZO en Discover

No solo por el talento de los participantes, sino también por el grupo de jurados que asumió la responsabilidad de evaluar cada presentación: Pipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander.

(Vea también: Kike Santander contó que una vez vio un platillo volador)

Los tres artistas han sorprendido por sus comentarios directos, técnicos y, en algunos casos, implacables. Sus devoluciones no se limitan a elogios; por el contrario, analizan afinación, interpretación, presencia escénica y conexión emocional, dejando claro que el nivel de la competencia es alto y que solo los mejores lograrán avanzar.

Lee También

‘Kike’ Santander, de ‘A otro nivel’, es médico

Sin embargo, más allá de su experiencia en la industria musical, una de las mayores curiosidades que ha salido a la luz tiene como protagonista a ‘Kike’ Santander.

El reconocido productor y compositor es, además, médico cirujano graduado de la Universidad del Valle, un dato que para muchos resultó inesperado.

“Cuando me gradué de bachiller y me preguntaron qué iba a ser, respondí pues científico. Siempre tuve un gran sentimiento de servicio hacia la gente y sentía la presencia de Dios. Existía en mí esa mezcla entre la ciencia, las artes y la espiritualidad, así que tomé un curso de orientación profesional. El resultado fue claro: tenía una gran capacidad científica, analítica y artística, y por eso decidí estudiar medicina.”

Durante varios años, su vida estuvo marcada por una dicotomía que parecería sacada de una serie de televisión: de día atendía pacientes y enfrentaba las complejidades del cuerpo humano; de noche, dejaba el estetoscopio para tocar jazz en bares hasta la madrugada.

Esa dualidad entre la ciencia y el arte definió una etapa crucial de su juventud.

Luego de finalizar su año rural, Santander tomó una decisión que cambiaría su destino: abandonar la práctica clínica para dedicarse por completo a su pasión por la música.

No fue un salto improvisado, sino el resultado de un proceso interior que había comenzado desde los 23 años, cuando inició una búsqueda espiritual para responder preguntas esenciales como ‘¿Para qué nací?’ y ‘¿Quién soy?’.

¿Por qué es famoso ‘Kike’ Santander?

En 2009, luego de su paso por Europa, empezó a estructurar las conclusiones de esa exploración personal. Según ha contado, encontró un denominador común en sus reflexiones: la activación de la energía positiva como motor de transformación.

Para él, el mundo contemporáneo está preparado para comprender conceptos como la energía vital y la necesidad de equilibrio para evitar los excesos que afectan la salud física y emocional.

Su formación musical había comenzado desde la adolescencia, cuando estudió acordeón, guitarra y percusión. A los 27 años llegó a Bogotá para integrarse a la escena del jazz como bajista y trabajar en la producción de jingles comerciales. Ese fue el trampolín hacia una carrera internacional.

En ese camino conoció a Estéfano, quien lo invitó a componer para José Luis Rodríguez el tema ‘Diosito santo’. Esa colaboración abrió puertas en Estados Unidos y, en 1994, el productor Emilio Estefan lo convocó para participar en el álbum ‘Abriendo puertas’ de Gloria Estefan. El proyecto fue un éxito rotundo y posicionó composiciones suyas como “Farolito” entre los clásicos navideños.

Instalado en Miami, el caleño creó Santander Music Group y consolidó una carrera llena de éxitos que lo convirtió en referente del sonido latino.

Hoy, desde la mesa de jurados de ‘A otro nivel’, no solo evalúa talento: también representa la historia de alguien que se atrevió a dejar la medicina para seguir el llamado de la música, marcando un antes y un después para los productores colombianos en la industria internacional.

* Pulzo.com se escribe con Z