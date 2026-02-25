Tras varias semanas de emisión de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, el ‘after show’, una de las producciones más comentadas del canal, llegó a su fin, luego de más de un mes en la pantalla chica.

Este programa, que permitía a los televidentes conocer cada detalle y movimiento de las celebridades que aceptaron la invitación de ‘el Jefe’, fue cancelado debido a una reorganización del contenido nocturno del Canal RCN.

La noticia de la cancelación fue dada a conocer a través de Superlike, el portal de entretenimiento del canal. En su comunicado, se especificó que el horario que ocupaba el ‘after show’ sería reemplazado por la telenovela ‘Enfermeras’, la cual regresaría a su emisión habitual a las 10:30 p. m.

Luego del anuncio, varios seguidores del programa expresaron su sorpresa y tristeza por la cancelación de este espacio, que había logrado captar una fiel audiencia gracias a la conducción de las carismáticas Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Vicky Berrío se pronunció sobre cancelación del ‘after show’

Este sentimiento de desconcierto se profundizó cuando, este miércoles 25 de febrero, Vicky Berrío publicó un video en sus redes sociales, en el que se la veía nostálgica y triste.

La comediante y exparticipante de ‘Masterchef’ compartió un fragmento de la canción ‘Todo tiene su final‘, de Willie Colón y Héctor Lavoe, mientras su rostro reflejaba la tristeza por la inesperada cancelación del programa. La canción, que en su letra habla sobre los ciclos que se cierran, pareció resonar profundamente con el momento que atravesaba la presentadora.

Sin embargo, lo que más conmovió a sus seguidores fue una carta que Karen Sevillano envió a Vicky tras la cancelación del ‘after show’. En el mensaje, Karen, con su característico tono emotivo, le expresó a Vicky unas palabras que fueron recibidas con gran cariño y gratitud.

En la carta, Sevillano escribió: “Nunca la vida es de un solo color… A veces la vida nos habla de forma que no entendemos al principio y cerrar una puerta puede doler, pero muchas veces es la manera que tiene la vida de empujarnos hacia algo más grande. Ojalá algún día logres ver esto”.

Estas palabras, llenas de apoyo y comprensión, tocaron profundamente a Vicky Berrío, quien, visiblemente emocionada, compartió su reacción en redes sociales.

“Esto me llegó al alma”, dijo Vicky junto a un emotivo mensaje. Su reacción fue tan sincera que las palabras de Karen Sevillano lograron conmoverla hasta las lágrimas. En sus publicaciones, Berrío expresó: “Infinitas gracias, soy muy afortunada”.

Para Vicky, la carta de Karen fue mucho más que un simple mensaje; fue un bálsamo en medio de la tristeza que le provocaba la cancelación del programa que tanto amaba.

La relación entre Karen Sevillano y Vicky Berrío no solo se había forjado frente a las cámaras, sino también fuera de ellas, y este gesto de cariño dejó claro que, más allá de ser compañeras de trabajo, ambas habían logrado formar una amistad sólida, basada en el respeto y el apoyo mutuo.

La cancelación del ‘After Show’ dejó un vacío en la programación de RCN, pero también dejó una lección sobre los ciclos de la vida, sobre cómo, a veces, los cambios, aunque dolorosos, pueden ser el inicio de nuevas oportunidades.

Tanto para Karen como para Vicky, este cierre también representa la posibilidad de nuevas puertas que se abrirán en sus respectivos caminos.

