La salida de Maiker de ‘La casa de los famosos‘ volvió a poner en el centro de la conversación a Johanna Fadul. Aunque la actriz ya no forma parte del ‘reality’ tras su expulsión por comentarios considerados racistas, ha seguido muy activa en redes sociales opinando sobre el desarrollo del programa y, especialmente, sobre el desempeño del ‘influencer’ dentro del juego.

Desde su salida, Johanna Fadul ha compartido videos y reflexiones sobre lo que fue su paso por la casa y sobre cómo ve las estrategias de los participantes que continúan en competencia.

En varios de esos contenidos dejó clara su postura frente a Maiker, a quien durante la convivencia calificó como “mueble”, insinuando que su participación era pasiva y que no aportaba mayor contenido al ‘reality’.

Esa percepción la llevó, cuando aún estaba dentro del formato, a impulsar su eliminación como parte de la estrategia y los posicionamientos habituales del programa.

Con el paso de los días, algunos seguidores comenzaron a relacionar la tensión entre ambos con un momento clave dentro de la casa: las disculpas que Fadul ofreció tras la polémica por sus comentarios.

Según interpretaron varios televidentes, Maiker no habría aceptado del todo esas disculpas, lo que habría causado una fractura definitiva en la relación entre ambos concursantes. Esa narrativa alimentó el interés del público incluso después de que la actriz abandonara el show.

Johanna Fadul celebró la salida de Miker de ‘La casa de los famosos’

Luego de la reciente eliminación del ‘influencer’, Fadul publicó un video celebrando lo ocurrido. En el clip se mostró sonriente y eufórica, afirmando que nunca había celebrado algo de esa manera.

“Sacaron a Mike”, expresó la actriz con evidente emoción. En el video se le ve sobre una cama, saltando y celebrando junto a sus dos mascotas, en una escena que muchos interpretaron como una muestra de felicidad desbordada, como si pocas veces se le hubiera visto reaccionar así.

En otra grabación, la exparticipante también lanzó fuertes comentarios contra Mike, asegurando que era una persona resentida y que “no pasaba media”, reafirmando públicamente su postura frente al influencer tras su salida del reality.

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ ha estado marcada por fuertes confrontaciones y debates sobre los límites del juego, la convivencia y la responsabilidad de las figuras públicas.

En ese contexto, la salida de Maiker no solo impactó la dinámica interna del programa, sino que reavivó la conversación sobre el comportamiento de los participantes fuera de la casa.

Así, lo que comenzó como una rivalidad estratégica terminó convirtiéndose en un episodio más amplio sobre reputación, coherencia y el peso de las acciones públicas en la era digital. Mientras el ‘reality’ continúa, el debate en redes demuestra que, para muchos espectadores, la historia no termina cuando se apagan las cámaras.

Un día después de su eliminación, el creador de contenido dijo que no tiene resentimiento con Fadul y que todo quedó en el pasado.

