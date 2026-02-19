Para Kike Santander, juez de ‘A otro nivel‘, sus hijos son su mayor orgullo, pero hay una mujer que se convirtió en el verdadero motor de su vida: Adriana López, una paraguaya que es su esposa y compañera incondicional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ganador de ‘Masterchef’ le propuso matrimonio a su novia en el primer capítulo de ‘A otro nivel’)

Así lo reveló el reconocido productor y compositor en una entrevista en ‘Agenda en tacones‘, donde abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su historia de amor, marcada por la fe, el destino y la esperanza tras una etapa personal difícil.

Santander confesó que el encuentro con Adriana ocurrió en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Venía de un divorcio que lo dejó profundamente afectado y con la sensación de haber fracasado en el amor. “Yo me estaba divorciando, me sentía muy triste, fue un fracaso difícil”, recordó.

Sin embargo, esa crisis también lo llevó a replantear sus deseos más profundos: conocer a una mujer que lo quisiera de verdad, con un corazón transparente, bondadoso y sincero. Fue entonces cuando empezó a rezar y a creer, más que nunca, en la posibilidad de volver a amar.

Según relató, incluso llegó a soñar con esa mujer ideal: ojos grandes, dulces y transparentes. Lo que nunca imaginó es que ese sueño empezaría a tomar forma poco tiempo después, en un viaje a Bogotá. Santander había llegado a la capital colombiana para promover los Premios Grammy Latino, pero una noche de rumba hizo que perdiera su vuelo de regreso a Miami.

¿Cómo conoció Kike Santander a su esposa, Adriana López?

Ese aparente contratiempo terminó siendo decisivo. En el aeropuerto, de Bogotá, vio acercarse a una mujer que lo dejó completamente hipnotizado. Era Adriana López.

Ella se presentó y le pidió que escuchara el trabajo musical de su hermano, quien en ese momento luchaba contra la leucemia. Adriana había reconocido a ‘Kike’ el día anterior, al verlo en televisión hablando sobre la búsqueda de nuevos talentos. “Si no fuera por eso, no estaríamos aquí”, aseguró el productor, convencido de que nada fue casualidad.

El destino volvió a cruzarlos poco después, ya dentro del avión. Adriana iba a entrar al baño cuando Santander, impulsado por una intuición inexplicable, la tomó suavemente de los hombros y le dijo una frase que aún hoy lo sorprende:

“Quiero que sepa que esto es el destino, porque usted y yo vamos a estar juntos”. Él mismo reconoce que nunca había hecho algo así. Adriana, desconcertada, pensó que estaba loco, pero esa inesperada declaración fue el inicio de una historia que se fue construyendo con paciencia.

Durante nueve meses mantuvieron contacto a través de correos electrónicos, una etapa que Kike llama con cariño “amor por internet”. Poco a poco, la conexión se fortaleció hasta convertirse en una relación sólida que hoy se refleja en una familia unida y en una vida marcada por la gratitud, quienes cumplen 25 años juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kike Santander (@ksantander)

¿Quién es Kike Santander?

Más allá de su faceta sentimental, Kike Santander es una figura clave de la música latina. Ha estado detrás de grandes éxitos de artistas como Gloria Estefan, Marc Anthony, Luis Miguel, Alejandro Fernández y Jennifer Lopez, consolidándose como uno de los productores más influyentes de la época dorada del pop latino.

Un dato poco conocido es que, además de músico, es médico cirujano, una formación que refleja su disciplina y versatilidad.

Hoy, Santander mira su pasado con gratitud. Los éxitos profesionales, la familia que formó y el amor que encontró en Adriana López son prueba de que, incluso después de los momentos más oscuros, el destino puede sorprender cuando se cree en el amor.

* Pulzo.com se escribe con Z