La expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ desató una fuerte polémica en redes sociales, luego de que la actriz fuera expulsada del ‘reality’ tras un comentario considerado racista dirigido a ‘Campanita’, uno de los participantes del programa.

La decisión del Canal RCN no solo causó reacciones entre los televidentes, sino también una dura respuesta por parte de su esposo, el actor y cantante ‘Juanse’ Quintero, quien cuestionó públicamente la manera en la que se produjo la expulsión.

Quintero, quien actualmente hace parte del espectáculo ‘Hombres a la plancha’, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su inconformidad con lo ocurrido, justo cuando se cumplía un mes de convivencia de Fadul dentro del programa.

A través de varios pantallazos publicados en sus historias, el artista lanzó fuertes críticas contra el canal y la producción del ‘reality’, asegurando que su esposa no tuvo la oportunidad de defenderse ni de reparar el error cometido.

“Sin saber de derecho, presuntamente creo que fue violado su derecho a la igualdad”, escribió Juanse, al tiempo que comparó el caso de Fadul con otros episodios polémicos ocurridos anteriormente en el programa.

Según el actor, en situaciones similares se habrían presentado actos de “matoneo” que, pese a provocar rechazo inicial, terminaron con disculpas públicas y segundas oportunidades para los involucrados.

En sus mensajes, Quintero sostuvo que, a diferencia de esos casos, Johanna Fadul sí mostró disposición para enmendar su error y pedir perdón.

“Ella quería arreglar las cosas con todos y no se le dio la oportunidad. Todo lo contrario, eso no fue una expulsión, la verdad es que la echaron por la puerta de atrás”, afirmó el artista, dejando ver su molestia por la forma en la que se ejecutó la decisión por parte del canal RCN.

El esposo de la actriz también recordó un episodio anterior dentro del ‘reality’, cuando Fadul decidió perdonar a Valentino, luego de que este la llamara “cáncer”, un hecho que, según él, no recibió la misma atención mediática.

“Ella fue ejemplo de perdón y colocó la otra mejilla, pero de eso no se habla”, añadió, insinuando un trato desigual por parte de la producción.

En otra de las imágenes compartidas, Juanse publicó un mensaje de apoyo directo a su esposa, destacando la importancia de reconocer los errores y aprender de ellos. “Es de humanos equivocarnos y es de valientes entender y pedir perdón. Te amo, eres un ejemplo”, escribió, dejando claro su respaldo incondicional a Fadul en medio de la controversia.

Hasta el momento, RCN no ha emitido un pronunciamiento adicional frente a las declaraciones de ‘Juanse’ Quintero, más allá de la decisión anunciada durante la transmisión del programa.

Mientras tanto, el debate continúa en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan la expulsión por la gravedad del comentario, mientras otros cuestionan la falta de un proceso pedagógico o restaurativo dentro del reality.

La salida de Johanna Fadul se convierte así en uno de los episodios más comentados de la temporada y reabre la discusión sobre los límites, las sanciones y el manejo de situaciones sensibles en los programas de convivencia televisiva.

