La relación entre Karol G y Feid, una de las más comentadas y queridas de la música urbana colombiana, llegó a su fin tras tres años de noviazgo. Aunque ninguno de los dos artistas hizo un anuncio oficial, en los últimos días se confirmó su separación, una noticia que causó conmoción entre seguidores y en la industria musical, especialmente por el bajo perfil y la autenticidad con la que siempre manejaron su romance.

Desde que se conoció la ruptura, comenzaron a circular múltiples especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar caminos distintos. Algunos rumores apuntaban a la posible intervención de terceras personas o a desacuerdos personales.

Además, ambos se mostraron distantes en su más reciente aparición pública, cuando coincidieron en la ceremonia de los Grammy, realizada el pasado domingo primero de febrero.

Estas versiones cobraron fuerza debido a que, desde septiembre de 2025, Karol G y Feid dejaron de aparecer juntos en ceremonias, eventos públicos y actividades relacionadas con sus carreras, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores más atentos.

Sin embargo, un medio especializado como TMZ reveló una versión distinta que, según fuentes cercanas a la pareja, estaría más cerca de la realidad. De acuerdo con esta información, la separación se habría dado principalmente por lo complejo de sus agendas profesionales.

Ambos artistas atraviesan uno de los momentos más exigentes de sus carreras, con giras internacionales, lanzamientos constantes y compromisos que los mantienen en países y husos horarios distintos durante largos periodos de tiempo.

El ritmo de trabajo, lejos de fortalecerse como pareja, terminó convirtiéndose en un obstáculo difícil de superar. Según el citado medio, ni Karol G ni Feid lograron adaptarse por completo al estilo de vida y a los compromisos profesionales del otro, lo que fue desgastando la relación con el paso de los meses.

La falta de tiempo de calidad y la imposibilidad de coincidir de manera constante habrían sido factores determinantes.

De acuerdo con las mismas versiones, fue Feid quien tomó la iniciativa de hablar sobre la situación. El cantante manifestó su deseo de compartir más tiempo como pareja, sin descuidar sus proyectos artísticos.

No obstante, al intentar encontrar un balance funcional entre la vida personal y profesional, ambos se dieron cuenta de que, en ese momento, no era posible sostener la relación sin afectar sus respectivas carreras. Ante ese panorama, optaron por cerrar el ciclo sentimental.

¿Cómo fue la ruptura entre Karol G y Feid?

Lejos del escándalo y la exposición mediática, ‘la Bichota’ y ‘el Ferxxo’ decidieron manejar su ruptura con total hermetismo, respeto y madurez. Tanto así, que el mismo medio aseguró que la relación habría terminado meses atrás, sin que el público lo notara de inmediato.

Desde entonces, ambos habrían acordado mantener una relación amistosa y profesional, evitando conflictos públicos, indirectas en redes sociales o declaraciones que alimentaran la polémica.

Las fuentes cercanas citadas por TMZ aseguran que la decisión fue amistosa y tomada de común acuerdo. Pese al fin del romance, Karol G y Feid conservarían una buena relación, basada en el cariño, la admiración y el respeto que construyeron durante los años que compartieron como pareja.

Así, su historia de amor se cerró de manera discreta, coherente con la forma en la que siempre eligieron vivirla ante el ojo público.

