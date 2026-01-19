Según el portal de entretenimiento TMZ, Karol G y Feid han tomado caminos separados de manera definitiva luego de cerca de tres años de relación.

La información, que ha causado una ola de reacciones entre los seguidores de ambos artistas, señala que la ruptura se produjo hace varios meses y se dio de forma discreta, lejos del foco mediático que siempre rodeó a la pareja.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por TMZ, la decisión de terminar habría sido amistosa y tomada de común acuerdo. Las mismas versiones aseguran que, pese al fin del romance, Karol G y Feid mantienen una buena relación, basada en el respeto y el cariño que construyeron durante el tiempo que compartieron como pareja.

Esta actitud madura explicaría por qué ninguno de los dos hizo anuncios públicos ni referencias directas a la separación en redes sociales o entrevistas recientes.

La historia de amor entre ambos comenzó a despertar rumores en 2021, cuando colaboraron en la exitosa canción FRIKI. Desde entonces, fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance, mucho antes de que ellos decidieran confirmarlo públicamente.

Sus apariciones conjuntas, aunque discretas, llamaban la atención de los fanáticos, quienes seguían cada pista en redes sociales y eventos públicos.

Fue en 2023 cuando Karol G confirmó oficialmente la relación en distintas entrevistas, describiéndola como una etapa positiva y de apoyo en su vida personal y profesional.

Durante ese periodo, ambos artistas fueron vistos asistiendo juntos a eventos de la industria musical, acompañándose en presentaciones y giras, y dedicándose gestos sutiles en redes sociales, sin caer en una exposición excesiva de su intimidad.

La relación también se destacó por el respaldo mutuo en sus carreras. Tanto Karol G como Feid atravesaban momentos clave de crecimiento artístico, y en varias ocasiones se les vio celebrando los logros del otro, lo que fortaleció la imagen de una pareja sólida dentro de la música latina.

TMZ informó además que intentó comunicarse con los representantes de ambos cantantes para obtener una confirmación oficial o una reacción frente a la noticia. Sin embargo, hasta el momento de la publicación, no se ha recibido respuesta por parte de los equipos de Karol G ni de Feid.

Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir la información. Por ahora, y según el citado medio estadounidense, la historia de amor entre dos de las figuras más importantes del género urbano latino habría llegado a su fin, cerrando un capítulo que marcó tanto su vida personal como una etapa especial en sus trayectorias musicales.

