Feb 3, 2026 - 6:24 pm

La semana arrancó cargada de emociones en ‘La casa de los famosos’ y terminó en la expulsión de Johanna Fadul, después de que ‘el Jefe’ analizara lo pasado en medio de un frente a frente entre la actriz y el bailarín caleño Franck Spiward Luna Valencia, también conocido como ‘Campanita’.

El momento que fue foco de críticas hacia Fadul ocurrió en la noche del primero de febrero y tuvo como centro un comentario discriminatorio hacia el bailarín. Pese a que la actriz se había disculpado con ‘Campanita‘, en redes no dejaron pasar los señalamientos y rechazo a lo dicho.

Me dejé llevar, porque los posicionamientos tienen que ser duros, tienen que ser rudos, pero te lo juro y con mi corazón roto, te digo que jamás en la vida quise herirte ni ofenderte a ti”, le manifestó Fadul a ‘Campanita’.

Esto fue reiterado por la actriz este lunes 2 de febrero en un episodio en el que todos los participantes fueron reunidos. Entre lágrimas, Fadul expresó: “Jamás fue la intención, básicamente es pedir perdón porque detrás de la actriz que ve la gente, hay un ser humano que se equivoca. También la situación, el posicionamiento es un momento difícil, es fuerte. Nos dicen que allá las cosas son como tienen que ser y para mí es un aprendizaje saber que realmente no soy así, me dejé llevar por el juego”.

Sobre el tema puntual de los comentarios que hizo y que la pusieron en esta situación, expresó disculpas. “Con respecto al tema que le toqué a ‘Campanita’, quiero decir que, al contrario, le he echado todas las flores desde el día que lo conocí, no aquí, sino afuera. Soy cero racista, soy cero selectiva, para mí todos somos iguales. Gracias por el espacio porque también es decirle a Colombia que no está bien”, dijo Fadul.
En respuesta, el bailarín expresó: “Mi corazón es muy grande, le brindo amor a los que están aquí y afuera. Mi color de piel tiene sabrosura, igual ya la disculpé y cero problemas“.
Pese a que el tema parecía haber quedado allí, la sorpresa llegó en voz de ‘El Jefe’, quien concluyó que el acto discriminatorio por parte de Fadul es intolerable, de acuerdo con las posturas del programa y por ende, optaron por la expulsión de la actriz.

