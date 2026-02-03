La semana arrancó cargada de emociones en ‘La casa de los famosos’ y terminó en la expulsión de Johanna Fadul, después de que ‘el Jefe’ analizara lo pasado en medio de un frente a frente entre la actriz y el bailarín caleño Franck Spiward Luna Valencia, también conocido como ‘Campanita’.

El momento que fue foco de críticas hacia Fadul ocurrió en la noche del primero de febrero y tuvo como centro un comentario discriminatorio hacia el bailarín. Pese a que la actriz se había disculpado con ‘Campanita‘, en redes no dejaron pasar los señalamientos y rechazo a lo dicho.

“Me dejé llevar, porque los posicionamientos tienen que ser duros, tienen que ser rudos, pero te lo juro y con mi corazón roto, te digo que jamás en la vida quise herirte ni ofenderte a ti”, le manifestó Fadul a ‘Campanita’.

Esto fue reiterado por la actriz este lunes 2 de febrero en un episodio en el que todos los participantes fueron reunidos. Entre lágrimas, Fadul expresó: “Jamás fue la intención, básicamente es pedir perdón porque detrás de la actriz que ve la gente, hay un ser humano que se equivoca. También la situación, el posicionamiento es un momento difícil, es fuerte. Nos dicen que allá las cosas son como tienen que ser y para mí es un aprendizaje saber que realmente no soy así, me dejé llevar por el juego”.