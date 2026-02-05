La expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’, ocurrida el pasado primero de febrero, marcó uno de los momentos más tensos y comentados de la temporada. La actriz salió del ‘reality’ luego de hacer un comentario considerado racista hacia su compañero conocido como ‘Campanita’, decisión que tomó de manera directa ‘el Jefe’ y que sorprendió tanto a los televidentes como a la propia participante.

Días después de su salida, Johanna rompió el silencio y habló con honestidad sobre el impacto emocional que ha vivido desde entonces. Según explicó, el canal y la producción del programa activaron de inmediato un acompañamiento psicológico, algo que ella agradece profundamente.

La actriz reconoció que entró al programa creyendo que tenía una fortaleza emocional inquebrantable. “Yo creía que era fuerte, que tenía mis sentimientos blindados, pero oh sorpresa, no es tan así, y menos en un lugar donde todo se sensibiliza al mil por ciento”, dijo, dejando claro que el encierro potencia cada emoción y reacción.

Entre risas nerviosas, Johanna incluso intentó bajar la tensión del momento con una broma. “Quiero decirles que me enamoré de Valentino… no, mentiras”, comentó, aunque sí admitió que llegó a sentir un cariño especial por algunos compañeros. Sin embargo, nada de eso la preparó para lo que vendría después.

“Salí en shock. Jamás me imaginé que ‘El Jefe’ me expulsara. Me sentí súper humillada, sentí que me botó con una patada por la puerta de atrás”, expresó con crudeza.

Uno de los aspectos que más la impactó fue enterarse de que la decisión se tomó de manera inesperada incluso para la producción. “Ni siquiera la producción sabía que ‘El Jefe’ había tomado esa decisión”, reveló.

Al salir de la casa, Johanna fue recibida por Juliana, una integrante del equipo, quien se convirtió en su primer apoyo fuera del ‘reality’. “Ella me recibió con una chaqueta, me abrazó y me dijo: ‘¿cómo te sientes?’. Yo estaba en ‘shock’”.

La actriz explicó que, en el momento en que ‘el Jefe’ le anunció su expulsión, levantó una especie de coraza emocional.

“Todos mis sentimientos y emociones se congelaron. Yo me iba a ir sin despedirme de nadie”, recordó. Incluso cuando le indicaron que debía despedirse de sus compañeros, asegura que no recuerda con claridad qué pasó. “Era tanto el choque que no sé qué me dijeron, no sé qué pasó”.

Luego de su salida, el canal reforzó las medidas de cuidado. Johanna contó que no ha tenido contacto con el exterior: le retiraron el televisor y su celular permanece guardado en una caja fuerte. “Este es el único contacto que he tenido por redes sociales”, afirmó, dejando claro que desconoce cómo ha sido la reacción del público.

Su único acercamiento con personas ajenas a la producción ocurrió en el gimnasio, donde cinco personas la abrazaron. Solo una le expresó que no estuvo de acuerdo con la forma en la que se dirigió a su compañero y que se alegraba de que hubiera sido expulsada, aunque, según Johanna, lo hizo sin grosería ni altanería.

“Sinceramente, no sé cómo está el tema del ‘hate’ allá afuera”, concluyó, mientras continúa su proceso de reflexión y acompañamiento emocional.

